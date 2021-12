Pour Noël, jusqu’à 90 € de réduction sur les Galaxy Buds2 et les Galaxy Watch4 chez Cdiscount

Cdiscount vous donne un coup de pouce pour Noël avec des codes promotionnels pour vous offrir à moindre frais des Galaxy Buds2 ou des Galaxy Watch4 et Watch4 Classic.

Dans très exactement 20 jours, c’est Noël. Ce qui veut dire qu’il vous reste encore 19 jours (18 pour ceux qui offrent tout le 24) pour couvrir vos proches de cadeaux. Ça tombe bien, Cdiscount propose en ce moment, grâce au code promotionnel 20SAMSUNG, 20 euros de réduction sur des Galaxy Buds2 et sur la Galaxy Watch4, et Watch4 Classic. À cela vient s’ajouter certaines promotions supplémentaires ainsi qu’une ODR Samsung pouvant aller jusqu’à 50 euros sur ces produits. De quoi faire plaisir à toute la famille sans creuser dans vos économies.

On ne les présente plus, les Galaxy Watch4 sont un très bon compromis entre l’esthétique et les performances. Très bien notées par la rédaction (8/10 pour la Galaxy Watch4 et 8/10 pour la Galaxy Watch4 Classic), elles sont en ce moment, et jusqu’au 31 décembre, en promotion avec le code 20SAMSUNG.

Galaxy Watch4 : votre vie (littéralement) à portée de main

La Samsung Galaxy Watch4 est le compagnon idéal de ceux qui veulent porter leur smartphone au poignet. Pour cette nouvelle mouture, Samsung revoit ainsi sa copie et supprime la lunette rotative. Un mal pour un bien, puisque la Galaxy Watch4 gagne en élégance, en finesse et ne perd rien en taille d’écran par rapport à la version Classic. On peut ainsi profiter d’un écran AMOLED de 1,4 pouce pour la version 44 mm et 1,2 pouce pour la version 40 mm.

La configuration des notifications est également au rendez-vous. L’application compagnon Galaxy Wearable permet d’ajouter ou supprimer à l’envi toutes les applications dont vous souhaitez voir apparaître les alertes. Y répondre est toujours aussi intuitif, soit via le micro, le clavier intégré ou simplement en utilisant un emoji ou une réponse préenregistrée.

Le suivi santé a par ailleurs été amélioré sur cette nouvelle version. Samsung a implémenté un nouveau capteur BioActive pour la mesure de la tension artérielle et le taux de graisse. Il permet aussi de réaliser un ECG. L’analyse du sommeil n’est pas en reste avec quelques améliorations comme la mesure du taux d’oxygène dans le sang et… les habitudes de ronflement. C’est votre papa (qui ne ronfle jamais, c’est bien connu) qui va être content.

Les Samsung Galaxy Watch 4 Series sont par ailleurs les premières Galaxy Watch à tourner sous WearOS. Une collaboration qui permet l’accès aux services Google et au Play Store. À vous les applications, cadrans et autres personnalisations signées Google.

Galaxy Watch4 Classic : la lunette rotative en plus

Si la Galaxy Watch4 Classic partage de nombreux aspects techniques avec la Galaxy Watch4, son design la place sans surprises dans la catégorie des montres premiums. Élégante, son aspect a été salué dans notre test. Sa plus grande différence avec sa petite sœur reste indéniablement la présence de la lunette rotative, sollicitée par les utilisateurs.

Elle aussi équipée de WearOS, la montre connectée propose une expérience utilisateur fluide et optimisée grâce à la présence du Google Play Store.

Côté performance, la Galaxy Watch4 Classic propose des fonctions de santé pointues identiques à sa petite sœur. Elle bénéficie enfin d’une localisation très précise grâce à son GPS intégré.

Les Galaxy Buds 2 sont disponibles à 99 €

Derniers-nés des écouteurs true wireless de Samsung, les Galaxy Buds2 (notés 8/10 par la rédaction) proposent quelques améliorations notables. Leur design d’abord, plus arrondi, offre une meilleure ergonomie. Leur autonomie, ensuite, a été revue à la hausse.

En une seule charge, les écouteurs peuvent diffuser environ 5 heures de musique. Avec le boîtier, on passe à 20 heures (29 heures sans la réduction de bruit active). Cinq minutes de charge suffisent enfin pour offrir plusieurs heures d’autonomie.

Autre force des Galaxy Buds2 : ils peuvent se charger avec ou sans fil puisqu’ils sont compatibles avec la charge à induction. Vous pouvez donc poser le boîtier sur un chargeur sans fil, voire sur un smartphone proposant ce système de chargement. C’est le cas de toute la gamme Samsung Galaxy S21 par exemple.

Les Galaxy Buds2 profitent également d’une excellente réduction de bruit active qui permet de supprimer en théorie 98 % du bruit environnant lorsque l’ANC (Active Noise Cancellation) est activée.

Cette réduction reste d’ailleurs modulable et peut être réglée sur plusieurs niveaux. Cela vous permet de choisir si vous voulez être partiellement ou totalement coupé des sons environnants. Pratique pour écouter les annonces vocales dans le métro par exemple.

Comme les modèles précédents, les Galaxy Buds2 conservent leur simplicité d’usage au niveau des contrôles tactiles. Pas besoin de sortir votre téléphone pour mettre en pause votre morceau, ni pour en changer et encore moins pour modifier le mode de réduction de bruit. Enfin, une commande reste entièrement personnalisable, afin par exemple de lancer l’assistant vocal grâce à un appui long. Le tout se règle via l’application Galaxy Wearable.

Jusqu’à 90 € de remise pour l’achat de Galaxy Buds2 ou des Galaxy Watch4 Series sur Cdiscount

En ce moment, et jusqu’au 31 décembre 2021, si vous commandez une paire de Galaxy Buds2 ou une Galaxy Watch via le site Cdiscount, vous pouvez bénéficier de belles offres promotionnelles.

D’une part, grâce au code 20SAMSUNG, le prix des Buds2 et des Galaxy Watch4 et Watch4 Classic, baisse de 20 euros. Les écouteurs tombent par exemple à 129 euros au lieu de 149 euros.

D’autre part, Samsung propose une ODR de 30 euros pour les Buds2, et une ODR pouvant aller jusqu’à 50 euros pour l’achat d’une de ses Galaxy Watch4 ou Watch4 Classic. Jusqu’au 8 février 2022, il vous suffit de remplir le formulaire disponible ici, fournir une preuve d’achat de votre produit, une photo de l’emballage intégrant le code-barre et le numéro IMEI, ainsi qu’un RIB. Vous serez ensuite remboursé dans un délai de trois semaines, après la validation de votre formulaire.

