Galaxy S21 FE : le fleuron de Samsung est à 1 euro (+8 €/mois) chez SFR pendant le Shopping d’hiver

À peine arrivé, déjà bradé. Le Samsung Galaxy S21 FE dégringole à 1 euro (+8€ par mois pendant 24 mois) chez SFR à l'occasion du Shopping d'hiver. Et ce n'est pas le seul téléphone haut de gamme en promotion chez l'opérateur.

Le Shopping d’hiver bat son plein chez SFR. L’opérateur casse les prix d’une large sélection de smartphones, et ce en complément ou non d’un forfait mobile. Vous pouvez donc profiter d’un nouveau téléphone haut de gamme à tarif réduit sans avoir forcément besoin de souscrire à une offre mobile.

Cela dit, SFR dégaine un deal particulièrement intéressant concernant le nouveau Samsung Galaxy S21 FE. En effet, le dernier-né du constructeur sud-coréen tombe à 1 euro (+8 € / mois pendant 2 ans) contre 759 euros, s’il est pris en complément d’un forfait 5G 120 Go. Une belle économie pour l’un des smartphones stars de ce début d’année. Mieux, une paire d’écouteurs Galaxy Buds2 est offerte jusqu’au 8 février pour tout achat du Samsung Galaxy S21 FE.

Le même, en mieux

De prime abord, le Galaxy S21 FE est très ressemblant au Galaxy S21 classique. Pourtant, quelques changements sont à noter au niveau du design. Comme pour les Galaxy S20 FE, Samsung offre au S21 FE une série de coloris pastel inédits, à savoir olive, graphite, blanc et lavande. L’abandon du dos en verre au profit d’une coque en plastique mate n’enlève en rien la superbe de l’appareil. Vous vous retrouvez toujours avec un smartphone premium entre les mains.

La diagonale de l’écran est également plus grande que sur le S21 classique puisqu’elle culmine à 6,4 pouces contre 6,2 pouces. La dalle du S21 FE profite d’ailleurs d’un nouveau verre Corning Gorilla Glass Victus, plus résistant que celui de son aïeul. Bien entendu, le poinçon photo central est toujours de la partie, tout comme le triple capteur photo positionné à l’arrière.

Composé de trois caméras 12+12+8 mégapixels, ce module photo offre une excellente expérience photographique avec une polyvalence très utile. D’autant que le Galaxy S21 FE dispose de plusieurs modes bien pensés, comme un mode portrait qui permet de personnaliser l’arrière-plan. Vous pouvez également filmer en Dual-View (à la fois devant et derrière) pour un résultat unique.

De la puissance à revendre

Au niveau de la fiche technique, le Samsung Galaxy S21 FE n’a rien à envier à son grand frère. Il intègre l’excellente puce Snapdragon 888, avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Une configuration qui permet de bénéficier d’un smartphone puissant, rapide et fluide en toute circonstance. Le multitâche comme les jeux 3D les plus gourmands ne posent aucun problème au S21 FE.

Le constructeur fait aussi des efforts concernant l’autonomie, puisque le Galaxy S21 FE embarque une batterie de 4500 mAh ce qui lui offre une belle endurance. Mieux, il supporte une charge rapide de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil.

La partie logiciel n’est pas en reste puisqu’il est le premier smartphone de Samsung livré avec OneUI 4 et Android 12 dès la sortie de la boîte. Exit donc les longues mises à jour au lancement de l’appareil.

Le haut de gamme à bas prix

L’ultime avantage du Galaxy S21 FE vient de SFR puisque l’opérateur fait chuter le prix du téléphone à 1 euro (+8 € / mois pendant 24 mois) contre 759 euros habituellement.

Pour profiter de ce prix bas, il faut choisir le Samsung Galaxy S21 FE avec un forfait mobile 5G 120 Go.

Ce forfait fournit tous les mois 120 Go de data en 4G et 5G, une enveloppe qui permet d’enchaîner jusqu’à 186 heures de contenu en streaming. Vous bénéficiez également des appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.

En Europe, vous jouissez d’une enveloppe data de 100 Go. Pour le reste, c’est exactement les mêmes services à savoir les appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Ce forfait 120 Go est facturé 29 euros par mois pendant un an puis 44 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.

Les autres smartphones en promotion pendant le shopping d’hiver

Bien entendu, le Galaxy S21 FE n’est pas le seul smartphone de la marque à profiter des bons soins de SFR. L’opérateur applique plusieurs réductions à de nombreux smartphones milieu et haut de gamme.

On trouve notamment :

Les accessoires Samsung sont également en soldes puisqu’il est possible de profiter des écouteurs Samsung Galaxy Buds Live à 69,99 euros au lieu de 149,99 euros.

Enfin, SFR lance un pack box SFR Fibre Power 8 avec un téléviseur Samsung 4K de 65 pouces à prix réduit. Ce TV passe à 199 euros (+8 € / mois pendant 24 mois) au lieu de 439 euros, soit une promotion de 140 euros. L’offre fibre est, elle, facturée 44 euros par mois pendant 1 an avant de passer à 60 euros mensuels. Un engagement de 2 ans est nécessaire.