Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra : la grille des prix en euros se dévoile

Samsung devrait bientôt présenter sa gamme de fleurons, les Galaxy S22. La facture sera salée, en particulier pour le Galaxy S22 Ultra.

Le Samsung Galaxy S22 est sans aucun doute l’un des nouveaux smartphones les plus attendus. Sa présentation officielle devrait avoir lieu au mois de février, peut-être dès les premiers jours, et la firme a commencé à teaser certaines caractéristiques qui avaient fait l’objet de fuites, notamment le rapprochement avec la gamme Galaxy Note.

L’une des dernières informations que l’on attend, c’est bien entendu le prix des différents modèles.

De 849 à 1449 euros

C’est le journaliste Roland Quandt, habitué des fuites de dernières minutes, qui nous dévoile les tarifs de la gamme Galaxy S22 en Europe. Les prix peuvent être légèrement différents en France, mais seulement de quelques euros généralement.

Samsung Galaxy S22 128 Go : 849 euros (899 euros pour 256 Go)

Samsung Galaxy S22+ 128 Go : 1049 euros (1099 euros pour 256 Go)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go : 1249 euros (1349 euros pour 256 Go, 1449 euros pour 512 Go)

Il faut noter que les versions haut de gamme du Galaxy S22 Ultra, avec 256 et 512 Go de stockage, sont équipées de 12 Go de RAM contre 8 Go de RAM pour tous les autres modèles. Si l’on compare aux tarifs proposés par le S21 en 2021, on peut voir que le tarif d’entrée est légèrement inférieur. Le S21 avait été lancé à 859 euros, mais là encore il faudra attendre une confirmation des tarifs en France.

Roland Quandt met en avant l’inflation et la fameuse pénurie des composants pour expliquer cette grille des tarifs.

