Galaxy S22 : Samsung confirme des retards de livraison

D’après une déclaration officielle envoyée à PC Mag, les livraisons de la gamme Galaxy S22 accusent bel et bien un retard. Et ce, en raison d’un intérêt immense porté à l’égard du trio, selon les dires de Samsung.

Une période charnière pour Samsung. Le constructeur coréen a en effet lancé les précommandes de ses nouveaux flagships – les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra – le jour de leur présentation, soit le 9 février 2022. Les deux premiers le resteront jusqu’au 10 mars, avant de s’inviter dans les commerces à partir du 11 mars.

Des retards selon le modèle et le marché

La version la plus premium jouit d’une commercialisation plus prématurée, avec une sortie nationale prévue le 25 février. Problème : Samsung aurait d’ores et déjà des retards au niveau des livraisons de ses téléphones, nous apprend PC Mag. Le média a même reçu une déclaration officielle de la marque.

Nous sommes reconnaissants de l’engouement porté à l’égard de notre nouvelle série Galaxy S22. L’intérêt pour une gamme n’a jamais été aussi grand alors que le volume des précommandes a dépassé nos attentes. Nous nous engageons à livrer nos clients le plus tôt possible. Cependant, certains clients pourraient être livrés en retard selon le marché, le modèle de téléphone et le coloris.

Pour Samsung, les retards sont donc du au succès des Galaxy S22. C’est une belle nouvelle pour le fabricant, bien que d’autres raisons moins réjouissantes peuvent aussi expliquer ce phénomène. Une chaîne d’approvisionnement potentiellement en proie à des difficultés peut par exemple en être la cause.

La pénurie de composants et la crise industrielle impactant la logistique des pièces ne sont jamais très loin et sévissent encore dans beaucoup de secteurs. Loin de nous l’idée de réfuter les propos de Samsung pour autant. Il s’agit simplement d’une remise en contexte à garder dans un coin de la tête.

Un délai pour fin mars en France

Pour aller plus loin, PC Mag s’est directement rendu sur les sites d’opérateurs mobiles américains pour constater ces retards. Par exemple, le Galaxy S22 Ultra blanc de 512 Go proposé par T-Mobile, a été repoussé au 15 mai pour une livraison effectuée aujourd’hui. Contre le 25 février initialement, indique le média.

En France, précommander un Galaxy S22 Ultra noir de 128 Go nécessite d’attendre jusqu’à fin mars. « Expédition prévue à partir du 22 mars 2022 », peut-on lire sur le site après une simulation d’achat. Pour un S22 classique, la date du 10 mars semble toujours d’actualité. Aucune indication n’est en revanche donnée pour le S22 Plus.

