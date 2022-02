Galaxy Book Pro 360 : on sait déjà à quoi ressemblera le prochain PC portable de Samsung

Samsung présenterait, en fin de semaine, un nouveau PC portable à écran rotatif. On a déjà une idée de ce à quoi ressemblera ce Galaxy Book Pro 360.

Comme tous les ans, Barcelone accueillera, à la fin du mois, le Mobile World Congress, très grand salon mondial dédié aux technologies mobiles. La semaine dernière, Samsung annonçait la tenue d’un événement sur place, le 27 février. Alors que le constructeur a déjà présenté, au début du mois, ses nouveaux smartphones Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, et ses tablettes Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra, on pouvait encore s’interroger sur les nouveaux produits dévoilés en Catalogne.

C’est le leaker français OnLeaks qui a en partie vendu la mèche. En partenariat avec le site GizNext, il a publié des rendus 3D du prochain PC portable de Samsung, le Samsung Galaxy Book Pro 360 2022. Si Samsung avait abandonné, il y a quelques années, le marché des ordinateurs portables, le constructeur coréen est revenu à la charge il y a quelques années avec sa gamme Galaxy Book. L’an dernier, Samsung avait ainsi présenté, en avril, rien de moins que trois nouveaux laptops avec un Galaxy Book, un Galaxy Book Pro et un Galaxy Book Pro 360.

