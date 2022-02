Samsung fixe une date pour sa conférence au MWC 2022

Alors que le MWC approche à grands pas, Samsung nous donne des nouvelles de la conférence organisée pour l'occasion... et en profite pour teaser (un peu) son contenu.

Après une édition 2020 purement et simplement annulée et une ouverture décalée au mois de juin pour l’édition 2021, le MWC se tiendra cette année normalement : en physique et sur sa période habituelle — du 28 février au 3 mars 2022. À cette occasion, Samsung organisera une conférence le 27 février prochain, à 19 heures (heure française), précise aujourd’hui la marque dans un communiqué partagé sur son site officiel.

Pour l’instant, Samsung reste par contre discret sur le contenu de sa conférence. « Dans le monde d’aujourd’hui, qui évolue rapidement grâce aux appareils mobiles, Samsung Electronics redéfinit une fois de plus l’avenir de notre façon de travailler et d’apprendre », peut-on lire sur le communiqué. Nous n’en saurons pas beaucoup plus dans l’immédiat.

Samsung nous donne rendez-vous au MWC

La marque joint tout de même un GIF à son communiqué nous confirmant, un peu plus, qu’on parlera bien mobilité durant cette conférence. Cette dernière sera retransmise sur les réseaux sociaux et sur YouTube le jour J.

Si on ignore globalement quels appareils le géant coréen pourrait dévoiler durant l’évènement, de précédentes rumeurs laissaient entendre qu’il pourrait y présenter plusieurs smartphones abordables, comme le nouveau Galaxy A53, certifié en Chine il y a peu. Il pourrait enfin être question de quelques nouveautés logicielles.

Cette conférence sera le second évènement important organisé par Samsung en ce mois de février. La semaine dernière, la marque tenait sa traditionnelle conférence Unpacked. Elle y dévoilait deux produits centraux pour son catalogue 2022 : le Galaxy S22 et la Galaxy Tab S8, tous deux déclinés en trois versions.

