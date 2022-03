Galaxy A33 : les futurs best seller de Samsung se dévoilent avant leur présentation

À quelques jours de l'événement de Samsung, le leaker Evan Blass a partagé quelques visuels du futur Galaxy A33, tandis que le site britannique Appuals a dévoilé le Galaxy A33 5G.

Alors que Samsung organisera, ce jeudi, son événement « GéniAl » pour dévoiler ses nouveaux smartphones de milieu de gamme Galaxy A, de nouvelles fuites permettent d’ores et déjà de se faire une idée des nouveautés annoncées.

Sans surprise, ce sont donc les nouveaux Galaxy A de 2022 qui devraient être au cœur des annonces de Samsung ce 17 mars. On ignore encore cependant quels sont les appareils qui auront l’honneur d’être présentés sur scène. Si l’on se doute que les Galaxy A53 et Galaxy A73 pourraient y figurer, on s’attend également à la présentation des nouveaux Samsung Galaxy A33 et Galaxy A33 5G.

Ce mardi, c’est le leaker américain Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks — qui a publié sur Twitter des rendus marketing de ce qui semble être le futur Samsung Galaxy A33. On peut ainsi voit trois coloris prévus pour le smartphone : doré, noir ou bleu clair. Par ailleurs, les différents visuels permettent d’en découvrir plus sur les différentes caractéristiques de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A33 serait ainsi doté d’un écran avec une encoche dans la bordure supérieure afin d’accueillir la caméra selfie. Un choix de design similaire à celui du Galaxy A32 de l’an dernier. Le smartphone profiterait, à l’arrière, d’un module photo avec quatre appareils et un flash. On ignore cependant encore à quoi serviront ces différents capteurs logés dans une surface légèrement surélevée par rapport au reste de la face arrière. Le constructeur coréen aurait également fait le choix de positionner la barre de volume et le bouton de mise en veille sur la tranche droite du smartphone.

Le Galaxy A33 5G également dévoilé

D’autres visuels ont été publiés ce lundi, cette fois par le site britannique Appuals. Ils concernent la déclinaison 5G du Samsung Galaxy A33. Cette version devrait reprendre le même design que le Galaxy A33 tout en proposant un coloris blanc supplémentaire. Le site partage également quelques caractéristiques obtenues à propos de ce Galaxy A33 5G. Selon ses informations, il serait doté d’un écran Amoled de 6,4 pouces, d’une puce Exynos 1280, d’une batterie de 5000 mAh et d’un module photo avec grand-angle de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, macro de 5 mégapixels et objectif portrait associé à un capteur de 2 mégapixels.

Selon les informations d’Appuals, le Samsung Galaxy A33 5G serait équipé de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et proposé à un prix de 379 euros. On ignore cependant à quel prix sera lancé le Galaxy A33. Pour le savoir, il faudra probablement patienter jusqu’à la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, prévue ce jeudi 17 mars à 16 heures.

Rappelons que la gamme A de Samsung est particulièrement importante pour le constructeur coréen. Il s’agit des smartphones les plus vendus par la marque. Le lancement est ainsi particulièrement critique pour Samsung.

