Samsung Galaxy Z Fold 4 : deux améliorations notables seraient à prévoir

Le prochain fleuron pliable de Samsung n'est même pas encore annoncé que l'on commence déjà à avoir connaissance de quelques unes de ses caractéristiques probables.

Ce n’est pas un secret, Samsung devrait bel et bien lancer cet été le Galaxy Z Fold 4, successeur du Galaxy Z Fold 3, qui perdrait d’ailleurs son Z dans le titre dans certains pays.

La gamme Z Fold de Samsung s’améliore de génération en génération et après avoir vu qu’il pourrait être équipé d’un processeur plus puissant que celui du S22, nous apprenons que Samsung s’apprêterait cette fois-ci à nous proposer des nouveautés dans deux domaines particuliers : la photo et le design.

Des capteurs plus performants

C’est le site GalaxyClub qui nous informe que Samsung serait actuellement à l’œuvre pour mettre à jour la rangée de capteurs du Galaxy Z Fold 4. Samsung serait donc prêt cette année à inclure dans son smartphone pliant l’un des capteurs de la gamme S22, notamment son téléobjectif 3x. Ce changement entrainerait une perte de piqué dans l’image finale, mais compenserait avec son niveau de zoom qui permettrait au Fold 4 de passer d’un zoom optique 2x à un zoom 3x, plus utile dans certaines situations et plus en phase avec l’offre actuelle des flagships.

Une autre différence notable se situerait au niveau du design de la charnière, ce qui serait une première depuis le lancement du tout premier Fold. C’est le compte Twitter @TheGalox qui nous rapporte que Samsung envisagerait de changer de stratégie et de ne plus mettre qu’une seule charnière au lieu de deux pour soutenir l’ouverture de l’appareil.

Cela permettrait ainsi au Fold 4 de perdre en épaisseur et gagner en légèreté tout en coûtant moins cher et en devenant plus durable par la même occasion puisque l’on extrairait de l’appareil certaines parties mouvantes qui pourraient poser problème à la longue. À la place des deux charnières actuelles situées des deux côtés de l’appareil, nous n’aurions donc plus qu’une seule charnière située en plein centre.

Si ces deux nouveautés étaient bien intégrées au Z Fold 4, reste savoir quel impact elles auront sur le prix du téléphone, déjà proposé à des tarifs avancés. Les sorties du Z Fold 4 et du Z Flip 4 devraient normalement se dérouler dans le courant du mois d’août cette année, accompagnées d’un évènement dédié.

