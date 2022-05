Le Galaxy Z Fold 4 corrigerait l’un des principaux soucis des smartphones pliants

Selon le leaker Ice Universe, Samsung aurait réussi à faire oublier la pliure de l'écran du Galaxy Z Fold 4 lorsque le smartphone est ouvert.

Depuis l’apparition des premiers smartphones à écran pliant, il y a désormais plus de trois ans, l’un des principaux défis pour les constructeurs est justement de faire oublier cette pliure lorsque l’écran est ouvert. En effet, si les utilisateurs peuvent généralement passer outre lorsqu’il tiennent le smartphone en face d’eux, cette pliure n’est pas toujours des plus gracieuses et elle peut causer quelques soucis en termes de reflets.

Samsung a légèrement amélioré les choses depuis le premier Samsung Galaxy Fold, lancé fin 2019, mais cela reste largement perfectible. Sur notre test du Galaxy Z Fold 3, on notait que « la pliure qui coupe le grand écran interne en deux reste bien visible dès lors qu’on ne tient pas le Galaxy Z Fold 3 devant soi », de quoi gâcher légèrement le design de ce smartphone très haut de gamme.

Il semble que Samsung soit conscient de ce souci de design et se prépare à améliorer les choses pour la prochaine génération de smartphones pliants. Sur Twitter, le leaker Ice Universe rapporte en effet que « la pliure du Galaxy Z Fold 4 apparaît un peu meilleure que son le Fold 3, même si elle reste visible. L’écran a l’air plus lisse ».

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother.

