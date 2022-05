Samsung Galaxy Z Fold 4 : une fuite crédible révèle toute sa fiche technique

Le leaker Yogesh Brar croit en grande partie connaître la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 4. L’intéressé a partagé ses prédictions sur Twitter. On fait le point.

Les fuites plus ou moins importantes s’enchaînent autour du Samsung Galaxy Z Fold 4, dont on ne connaît pas encore la date de sortie exacte. Bien qu’en se basant sur le calendrier commercial du Galaxy Z Fold 3, les observateurs tendent à miser sur une présentation dans le courant du mois d’août 2022.

De son côté, le leaker Yogesh Brar n’a pas ménagé ses efforts pour tenter d’extraire le maximum d’informations possibles à son sujet. En ressort ce lundi 30 mai une liste de caractéristiques techniques partagée sur Twitter. L’intéressé s’est montré relativement fiable par le passé : nous pouvons donc lui accorder un minimum de crédit.

Encore plus performant

Selon lui, la taille des écrans ne devrait pas évoluer d’une génération à une autre : la dalle intérieure pourrait donc opter pour une diagonale de 7,6 pouces, contre 6,2 pouces pour la dalle extérieure, ce qui ne veut pas nécessairement dire que le ratio d’écran ne changerait pas, comme le suggère de nombreuses fuites. Pas de changement non plus au niveau de la technologie d’affichage et de la fréquence de rafraîchissement : OLED et 120 Hz pour tout le monde.

Au volet des performances, cette nouvelle génération de smartphone pliable monterait logiquement en gamme. Terminé le Snapdragon 888, place au Snapdragon 8+ Gen 1 récemment annoncé en mai. Ce SoC promet notamment de régler les problèmes de chauffe parfois rencontrés sur certains modèles – coucou le Xiaomi 12.

La RAM prendrait elle aussi du galon, puisqu’une version avec 16 Go de RAM – contre maximum 12 Go sur le Z Fold 3 – serait de la partie. Les espaces de stockage de 256 et 512 Go continueraient quant à eux de coexister.

Au niveau de la photo, Yogesh Brar mise sur un triple capteur photo arrière… aux spécifications légèrement plus poussées que l’an passé. Le capteur principal pourrait notamment atteindre les 50 mégapixels, contre 12 mégapixels auparavant. L’ultra grand-angle et le x3 optique se maintiendraient à 12 mégapixels.

Une caméra selfie interne plus poussée

La caméra selfie placée au niveau de l’écran interne monterait à 16 mégapixels. Là encore, ce serait un bond en avant puisque le Galaxy Z Fold 3 se contentait d’un capteur d’égoportrait de 4 mégapixels. En revanche, la caméra placée sur l’écran externe n’évoluerait pas vraiment (10 mégapixels).

Du côté de la batterie et de la charge, Samsung ferait preuve de conservatisme avec un même accumulateur de 4400 mAh accompagné d’un bloc de 25 W. Le géant coréen ne souhaite probablement pas installer de batterie plus grosse par peur d’alourdir un appareil déjà bien costaud.

Yogesh Brar n’a publié aucune information sur son prix et sa date de sortie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.