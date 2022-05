Le Samsung Galaxy Z Fold 4 serait plus simple à utiliser à une seule main

Selon de nouvelles fuites, le Galaxy Z Fold 4 pourrait arriver avec un nouveau ratio d'écran qui le rendrait un petit peu plus maniable que le modèle précédent. Une bonne nouvelle pour ce smartphone qui continue d'évoluer dans la forme, mais dont les changements semblent se faire plus rares.

Le stock de rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Fold 4 attendu pour le mois d’août continue de s’agrandir. Alors que l’on se rapproche tout doucement de l’événement annuel de Samsung concernant ses smartphones pliants, de nouvelles informations font surface, cette fois-ci concernant le ratio supposé des écrans de l’appareil.

Un écran externe moins étroit que sur le précédent Fold

Selon le leaker Ice Universe, le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait, cette année, arriver avec un écran externe moins haut que son comparse de 2021. Le Z Fold avait déjà un écran assez étroit, ce nouveau ratio d’écran devrait donc pouvoir amener un petit peu de largeur pour permettre une meilleure expérience lorsque l’on se sert du clavier. Ce même clavier qui nous avait semblé un peu exigu à l’utilisation. Ce serait donc un bon point côté ergonomie, jusqu’à ce que l’on puisse avoir droit un jour à un écran externe qui serait complètement opérable à une main.

Un écran interne plus dans la largeur

Le nouveeau ratio de l’écran interne du Z Fold 4 // Source : Ice Universe Comparaison avec le ratio Z Fold 3 // Source : Ice Universe

Ratio externe oblige, l’intérieur du futur Z Fold 4 subirait également quelques modifications niveau format pour accueillir un écran de moindre hauteur. Mais ce que l’écran perd en hauteur, celui-ci semble le récupérer en largeur pour se doter d’un format un peu plus carré que le modèle actuel avec un écran interne qui passerait au format 6:5 — contre 5:4 actuellement. Ce nouveau format n’impacterait pas férocement l’expérience de navigation et permettrait en même temps de gagner un tout petit peu en maniabilité globale. Ce design n’impacterait pas non plus négativement la batterie de l’appareil, ce qui est également bon à prendre.

Un rendu 3D publié ce mercredi par le leaker français OnLeaks et le site Smartprix vient d’ailleurs corroborer ces infos puisque, selon lui, la hauteur du téléphone aurait été réduite de quelques millimètres et la largeur de l’appareil se serait vue agrandie ce qui donnerait l’impression que le smartphone est plus grand.

Ce sont finalement des changements assez minimes qui nous attendent sur les écrans du Z Fold 4 et l’on semble être arrivé à un certain point où Samsung préfère raffiner petit à petit sa formule. D’autres changements ont déjà été évoqués comme l’arrivée probable de nouveaux objectifs pour l’appareil photo et le fait que le prix du smartphone puisse être moindre cette fois-ci. Cet apparent manque de prise de risque pourrait être dû aux ambitions affichées de Samsung qui a vu sa production de smartphones pliants augmenter drastiquement cette année et qui s’attend surement à un succès sans précédent pour ses futures itérations.

La rumeur d’un nouveau format de smartphone pliant se fait également entendre. Il n’est pas impossible que Samsung propose un tout nouveau format de smartphone dans les mois à venir. Il est encore tôt pour en avoir le cœur net, mais, après avoir vu les concepts présentés au CES 2022, nul doute que Samsung en a encore sous le pied niveau innovation et que la suite devrait encore nous réserver quelques surprises.

