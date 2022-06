Samsung Galaxy S23 et S23+ : il pourrait y avoir du nouveau au niveau de la caméra selfie

Selon les informations de Galaxy Club, les futurs Samsung Galaxy S23 et S23+ pourraient avoir droit à une nouvelle caméra selfie mieux définie. Bien que ces éléments doivent être accueillis avec des pincettes.

Depuis 2019 et les Galaxy S10, le nombre de mégapixels du capteur selfie des Galaxy S n’a pas franchement évolué : il est resté limité à 10 mégapixels. Seules les versions Ultra ont eu droit à des améliorations nettes. Pourtant, la donne pourrait changer avec l’arrivée des Galaxy S23, si l’on en croit les informations de Galaxy Club.

12 mégapixels ?

Selon des éléments parvenus au média, les Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus pourraient monter en grade au niveau du capteur selfie, qui grimperait à 12 mégapixels. Dans ce cas, le binôme offrirait des égoportraits mieux définis, avec plus de détails. Sans pour autant bouleverser la qualité des photos d’une génération à une autre.

Il faut aussi prendre en compte l’ensemble des algorithmes développés par Samsung : l’intelligence artificielle joue désormais un rôle central dans les performances photographiques de nos smartphones. Le géant coréen a donc aussi tout intérêt à travailler sur ce sujet pour améliorer les prestations de son téléphone.

Une piste de réflexion à prendre au sérieux

Il convient dans tous les cas d’accueillir ces éléments avec prudence. Les Galaxy S23 ne seront pas présentés avant de longs mois. S’ils suivent le calendrier commercial des Galaxy S22, alors Samsung pourrait les introduire au cours du mois de février 2023. Et d’ici là, le groupe a tout le loisir de changer ses plans.

Il ne faut donc pas considérer ses informations comme actées ou acquises : elles correspondent davantage à des pistes de réflexion qui peuvent être un minimum prises au sérieux, sans pour autant être définitives.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.