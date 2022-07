Les coques officielles du Galaxy Z Flip 4 et du Z Fold 4 ont été aperçues

Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 sont toujours attendus et plusieurs fuites surviennent régulièrement. Les coques officielles des deux prochains pliants de la marque ont été vues sur un site de vente britannique.

Les fuites concernant les prochains pliables de Samsung se multiplient et on en sait de plus en plus sur les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. En attendant leur présentation, les coques officielles de ces deux smartphones ont été aperçues. Le revendeur britannique MobileFun a répertorié certains étuis officiels, ce qui a été repéré par Android Headlines.

Cependant, difficile d’avoir des informations quant aux téléphones en eux-mêmes. Nous ne sommes pas sûrs que les designs que l’on aperçoit soient les vrais, ils peuvent être modifiés entre-temps.

Une coque pour le Galaxy Z Fold 4 qui intègre le S Pen

Parmi les différents choix proposés, on note une coque avec un support pour le S Pen, affiché à 68,99 livres au Royaume-Uni, soit 81,61 euros selon le cours actuel. En compagnie de cette coque, on distingue en stylet noir, mais l’accessoire devrait être disponible en couleur sabre et gris-vert également.

Un autre étui a été dévoilé, avec une couverture en cuir pour le Galaxy Z Fold 4 également, au même prix que le précédent. Il sera disponible en noir et en gris-vert. MobileFun répertorie deux autres coques, l’une en silicone et une mince, sans qu’on possède d’image d’elles. On apprend qu’un film protecteur devrait être vendu séparément pour le Galaxy Z Fold 4.

Le Galaxy Z Flip 4 n’est pas en reste

Le prochain smartphone pliable à clapet aura aussi le droit à plusieurs coques. Comme pour le Galaxy Z Flip 3, on devrait avoir le droit à une coque en silicone, munie d’un anneau pour y glisser son doigt. Elle devrait être vendue à 33,99 livres, soit 40,21 euros selon le cours actuel.

On trouvera aussi une coque en silicone avec un strap parmi les étuis officiels de Samsung. Aussi, il devrait y avoir une coque avec un dos en cuir, une coque transparente (ainsi qu’une alternative avec un anneau).

Le site MobileFun prend en fait déjà les précommandes pour certaines de ces coques. Si l’on ne connaît pas la date de présentation ni la date de sortie de ces smartphones Samsung, on peut penser qu’elles seraient fixées au mois d’août.

