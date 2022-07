Samsung lance une application pour retoucher vos photos sans prise de tête

Samsung a lancé une nouvelle application de retouche photo très simple qui va automatiquement ajuster la netteté, le flou, l'exposition ou la plage dynamique de vos photos.

Samsung continue sa percée dans le monde de la photo. Sans même s’arroger les partenariats d’un constructeur reconnu d’appareil photo ou d’objectifs, le constructeur japonais multiplie les initiatives afin de proposer à ses utilisateurs des fonctions plus poussées pour prendre et retoucher des clichés de qualité.

Certes, les smartphones Samsung haut de gamme sont équipés de capteurs photo déjà performants, mais la firme ne s’arrête pas là. En début d’année, Samsung avait ainsi lancé une application spécialement dédiée à la capture de fichiers RAW en mode manuel : Expert RAW. Désormais, Samsung va permettre davantage de retouche pour le développement des photos avec le déploiement d’une nouvelle application baptisée Galaxy Enhance-X.

Des retouches photos automatiques

Cette nouvelle application, repérée par le site XDA Developers, se présente en fait comme une application de développement et de retouche photo, comme le proposent par exemple Google Photos, Snapseed ou Adobe Lightroom. Elle va ainsi permettre aux utilisateurs d’ajuster la netteté de leurs images, l’exposition, le flou et la plage dynamique de leurs photos, le tout très simplement. En effet, contrairement aux applications de retouche classique, Galaxy Enhance-X se contente de ces quatre retouches principales et va permettre d’ajuster automatiquement le flou ou la netteté. Pour la plage dynamique et l’exposition, il est possible de régler uniquement le niveau de retouche sur une échelle de 0 à 5. Enfin, quelques fonctions accessoires sont proposées comme la suppression de reflets, l’éclairage automatique des visages ou l’ajustement du mode portrait. Un curseur permet par ailleurs de voir la différence entre la photo avant et après la retouche.

L’idée est ici de permettre aux utilisateurs de retoucher leurs photos en quelques manipulations simples. Sans aller jusqu’aux seuls ajouts de filtres, il va être possible de retoucher rapidement une image pour leur donner l’aspect voulu sans passer de longues minutes à affiner un curseur au millimètre près.

Comme souvent avec les applications Samsung, Galaxy Enhance-X n’est proposé que pour les smartphones Samsung en passant par le Galaxy Store du constructeur coréen.

