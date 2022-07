Partenariats photo Leica, Hasselblad, Zeiss… bullshit marketing ou vraie bonne idée ?

Alors que les partenariats se multiplient entre les constructeurs de smartphones et les spécialistes de la photo, nous souhaitions avoir votre sentiment sur ces collaborations. Véritable avancée pour la photo sur smartphones ou simple bullshit marketing ?

Les partenariats entre les constructeurs d’appareils photo ou d’objectifs et les fabricants de smartphones n’ont rien de neuf, mais ils se sont clairement accélérés depuis deux ans.

On connaissait déjà les smartphones Nokia développés en partenariat avec Zeiss, les résultats plus que probants de la collaboration entre Huawei et Leica ou les tentatives de Panasonic de se lancer sur le marché des smartphones — RIP petit Lumix DMC-CM1. Désormais, ce sont les constructeurs chinois qui s’arrogent les services de marques renommées du monde de la photo pour affiner leur expertise.

L’an dernier, on apprenait ainsi que Hasselblad, constructeur allemand historique, s’associait avec OnePlus pour ses OnePlus 9 et 9 Pro. Un partenariat qui profite désormais également à la marque sœur de OnePlus, Oppo, qui a bénéficié de l’expertise d’Hasselblad sur son Find X5 Pro et son Find X5.

Du côté de Vivo, c’est vers Zeiss que l’on s’est tourné depuis la fin de l’année 2020. Un partenariat qui a permis le développement des Vivo X60 Pro, Vivo X70 Pro (jamais sorti en France) et du récent Vivo X80 Pro.

Le dernier constructeur en date n’est autre que Xiaomi qui travaille désormais de concert avec Leica — l’ancien partenaire de Huawei. Le fruit de cette collaboration a été présenté cette semaine avec les Xiaomi 12S, 12S Pro et, surtout, le Xiaomi 12S Ultra.

Si les expériences précédentes — que ce soit Zeiss et Nokia ou Huawei et Leica — ont montré que ces partenariats pouvaient déboucher sur une vraie montée en qualité photo, certains affirment qu’il ne s’agit que d’un argument marketing. Les constructeurs de smartphones paieraient simplement une licence pour pouvoir intégrer le logo de leurs prestigieux partenaires sur leur module photo.

Plus que de simples arguments marketing ?

C’est justement dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis. Pour vous, ces collaborations entre marques photo et constructeurs de smartphones sont-elles une vraie bonne idée ou un simple argument marketing ? Dites-le-nous dans le sondage de la semaine.

Chargement Pour vous, les partenariats photo sont un bullshit marketing ou une vraie bonne idée ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. C'est toujours une bonne idée

Ca dépend des constructeurs

C'est du bullshit marketing

Comment ça, des partenariats ?

Comme toutes les semaines, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et les commentaires les plus pertinents.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.