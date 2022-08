Samsung Galaxy Z Flip 4 et Fold 4 : voici les premières photos deux jours avant l’Unpacked

Un utilisateur de Twitter a publié une série de photos montrant les prochains pliants de Samsung. Le géant coréen a malgré lui confirmé la véracité de ces photos en invoquant un DMCA auprès du réseau social.

Que serait un lancement Samsung sans sa fuite qui révèle tout à deux jours de l’évènement ? Alors que la présentation des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 est attendue lors de l’Unpacked du 10 août 2022, un utilisateur de Twitter, Noh, a publié une série de clichés des téléphones pliants. Une fuite qui intervient après une publication malheureuse sur Amazon ce week-end.

Un élément crédibilise cette fuite, au-delà du design des téléphones parfaitement aligné sur les nombreuses fuites des derniers mois. Samsung a carrément demandé à Twitter d’empêcher les photos d’être vues pour violation de ses droits d’auteurs en se basant sur le DMCA pour Digital Millenium Copyright Act. Ce n’est pas la première fois que le géant coréen use de cette pratique. Un geste un peu désespéré qui a en outre le fâcheux défaut de confirmer la véracité des fuites. Tant mieux pour nous, nous direz-vous.

Que nous apprennent ces clichés ?

Premier attrait de ces photos, on peut y voir les téléphones en condition réelle, tenus par un utilisateur, plutôt qu’avantageusement mis en valeur dans une vidéo ultra préparée.

Voici les clichés en question :

Ces clichés permettent de remarquer moult détails. On y distingue la pliure sur l’écran des téléphones et celle-ci paraît effectivement plus fine, notamment sur le Z Flip 4. Ce dernier parait légèrement plus fin que son prédécesseur. On peut aussi apercevoir (difficilement) la charnière un peu plus petite du Z Fold 4. Enfin, les bordures autour de l’écran semblent légèrement moins volumineuses.

En définitive, cette fuite révèle surtout et avant tout que le design des deux téléphones ne devrait pas trop évoluer d’une génération sur l’autre. Rien qui ne justifie de craquer pour ces Z Flip 4 et Z Fold 4 si vous n’aviez pas déjà jeté votre dévolu sur les Z Flip 3 et Z Fold 3. D’autant que le prix risque d’être un peu plus salé ce coup-ci.

