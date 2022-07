Le Samsung Galaxy Z Flip 4 pourrait bien augmenter de prix en Europe

En Europe, le Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait coûter un peu plus cher que son ainé le Galaxy Z Flip 3.

En Europe, nous sommes au-devant d’une hausse massive des prix qui va nous faire reconsidérer les tarifs de chaque appareil. Le MacBook Air M2 en est sans aucun doute la première victime, mais les smartphones devraient aussi être concernés.

Une fuite du site Pricebaba concernant le prix du Galaxy Z Flip 4 l’illustre également. Heureusement ici, la hausse sera modérée.

Payer plus pour la même chose ?

Le Galaxy Z Flip 4 ne s’annonce clairement pas comme une révolution pour le petit pliable de Samsung, et pourtant son tarif serait de 1 080 euros pour le modèle 128 Go, 1 160 euros pour le modèle 256 Go et 1 280 euros pour le modèle 512 Go.

La hausse promise serait donc très légère. Le Galaxy Z Flip 3 avait été lancé à 1 049 euros en France, ce qui représenterait une hausse d’environ 30 euros. Elle est tout de même significative, car il ne s’agit probablement pas de la volonté de Samsung ni même du sens de l’histoire. En informatique, on paye toujours mieux au même prix avec les années, ou aussi bien pour moins cher. On ne paye jamais aussi bien pour plus cher en avançant dans l’histoire.

Pricebaba révèle les prix au niveau européen, il faudra encore patienter pour découvrir la tarification de Samsung pour le marché français. Entre l’inflation, le taux de change et la pénurie du secteur, les prix des appareils devraient sensiblement augmenter dans les années à venir.

https://www.frandroid.com/culture-tech/economie/1401297_pourquoi-liphone-14-les-rtx-4000-et-le-prochain-redmi-seront-%E2%80%89trop-chers%E2%80%89

