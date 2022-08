Samsung dévoile son SSD 990 Pro : les limites de l’interface PCIe 4.0 sont atteintes

Samsung propose désormais un SSD encore plus rapide : le 990 Pro. Regardons ce qu'il a à proposer.

Après l’excellent 980 Pro, dont l’annonce remonte à 2020, place à la nouvelle génération. Et, s’il y a un secteur dans lequel on attend des améliorations notables de performances, c’est bien celui des SSD. Samsung a donc dévoilé le 990 Pro.

Le 990 Pro s’adresse à un usage spécifique. Tout d’abord il ne s’agit pas d’un SSD de marque Evo, il est spécialement conçu pour le rendu 3D, le montage vidéo 4K, l’analyse de données, et d’autres tâches nécessitant un accès constant au disque en lecture et en écriture à des vitesses élevées. Samsung n’a pas spécifiquement mentionné s’il est compatible avec la PlayStation 5 (qui peut accepter des SSD tiers s’ils sont assez rapides), mais l’ancien Samsung 980 Pro fonctionnait avec la PS5, c’est de ce fait une valeur sûre.

Pousser à bout l’interface PCIe 4.0

Pour commencer, cela va décevoir certains d’entre vous, le 990 Pro passe par une interface PCIe 4.0, et non la dernière PCIe 5.0. Samsung affirme tout de même que son SSD peut fournir des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles (c’est-à-dire des données dans la même zone de la mémoire flash) allant jusqu’à 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s, respectivement. C’est jusqu’à 55 % plus rapide que le 980 Pro, sorti en 2020.

L’augmentation de performance est plus importante pour les transferts 4K aléatoires, Samsung annonce jusqu’à 1,4 million d’IOPS en lecture et 1,55 million d’IOPS en écriture. Ici, le 990 Pro est jusqu’à 55 % devant le 980 Pro et surpasse également le SK Hynix Platinum P41. L’essentiel est que le 990 Pro devrait offrir « la vitesse la plus élevée actuellement disponible via l’interface PCIe 4.0 ». Désormais, il faut attendre des tests indépendants pour montrer si c’est aussi le cas en dehors des benchmarks standards.

Concernant la mémoire flash NAND, le constructeur parle de la « dernière technologie V-NAND », ce qui suggère le TLC-3D-NAND à 176 couches de septième génération (V7). Cela explique l’augmentation significative du débit d’écriture. De plus, l’interface NAND a été accélérée de 1,2 Gb/s à 2,0 Gb/s.

Le SSD est également jusqu’à 50 % plus économe en énergie que le 980 Pro. Samsung vendra le disque avec et sans dissipateur thermique — cette dernière option a des lumières RGB, ce qui va rassurer les monteurs de PC au goût discutable.

Cependant, il faudra patienter avant que le Samsung 990 Pro soit disponible. Les précommandes pour le modèle avec 1 To sont à environ 175 euros et le modèle 2 To pour environ 325 euros. On parle d’une première disponibilité en octobre 2022, tandis qu’un modèle avec un volume de stockage de 4 To serait proposé en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.