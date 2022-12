Samsung Galaxy : comment lancer plusieurs minuteurs à la fois sur One UI 5 ?

Avec le dernier Samsung One UI 5, l’interface du Coréen propose une foule de nouvelles fonctionnalités. L'une d'elles est la possibilité de lancer plusieurs minuteurs simultanément.

Lancer plusieurs minuteurs à la fois est maintenant possible sur les téléphones Samsung, à la condition d’avoir installé la mise à jour vers One UI 5 (Android 13). Qu’il s’agisse de ne pas rater une sauce, alors que la poêlée de légume mitonne et que le poisson dore doucement, cette fonction peut se révéler très utile et pas seulement en cuisine. Nous allons donc vous donner la marche à suivre pour lancer plusieurs minuteurs en même temps.

One UI 5 : comment lancer plusieurs minuteurs à la fois

Lancez l’application Horloge et sélectionnez l’onglet Minuteur.

Définissez un premier minuteur et lancez-le en appuyant sur le bouton Démarrer .

. Ensuite, faites un appui sur le bouton + en haut à droite de l’écran.

La page qui s’affiche permet de définir et de lancer un second minuteur.

Vous pouvez en définir plusieurs à la suite, nous nous sommes arrêtés à 20 minuteurs différents.

Sur la page Minuteur, vous pouvez passer de l’un à l’autre en les faisant défiler latéralement. Malheureusement, One UI 5 ne permet pas encore d’en afficher plusieurs sur la même page.

Cette fonctionnalité est disponible sur tous les smartphones Samsung Galaxy les plus récents. Vous retrouverez la liste complète dans notre dossier dédié ci-dessous.

