Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro deviennent de vrais micros pour l’audio 3D

Samsung permet désormais d'utiliser ses Galaxy Buds 2 Pro comme des microphones binauraux pour enregistrer du son à 360 degrés. Néanmoins, cette fonctionnalité est liée à certains smartphones seulement.

Comme tous les écouteurs sans fil, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont dotés de microphones pour vous permettre non seulement de passer des appels, mais aussi de réduire les bruits ambiants ou d’enregistrer des vidéos en vous servant des écouteurs comme d’une source audio.

Néanmoins, Samsung a décidé d’aller un peu plus loin avec ses écouteurs sans fil. Comme le rapporte le site 9to5Google, le constructeur coréen a décidé de déployer une nouvelle fonction pour ses écouteurs sans fil permettant de les utiliser comme de véritables microphones binauraux.

Ce type de microphone va permettre aux auditeurs qui écouteraient ensuite l’enregistrement au casque, ou à l’aide d’écouteurs, de ressentir les sons enregistrés comme s’ils avaient été directement entendus autour de soi, puisque les micros sont placés au niveau de chaque oreille avec une restitution parfaite de la spatialisation.

Une prise en charge nécessaire du Bluetooth LE Audio

Cette fonction est cependant limitée à quelques smartphones Samsung haut de gamme profitant de l’interface One UI 5.0 et de la prise en charge du Bluetooth LE Audio. C’est d’ores et déjà le cas des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, et ce devrait également être le cas des Galaxy S23 à leur sortie.

Pour profiter de cette fonctionnalité, les possesseurs de Samsung Galaxy Buds 2 Pro peuvent ainsi mettre à jour leur application d’appareil photo afin de découvrir une nouvelle fonction baptisée « Enregistrement 360 Audio ». Cette limitation à seulement quelques smartphones Samsung s’explique par la nécessaire prise en charge du Bluetooth LE Audio pour la transmission du son des écouteurs vers le smartphone.

En effet, le profil classique utilisé par les écouteurs Bluetooth compresse fortement la transmission audio des écouteurs vers le smartphone. Avec le Bluetooth LE Audio, la transmission pour les appels ou les enregistrements audio se fait désormais par le codec LC3 — comme pour l’écoute de musique — et permet donc d’enregistrer des fichiers sonores de bien meilleure qualité.

Pour rappel, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ne sont pas les premiers écouteurs à proposer l’enregistrement de sons binauraux. En 2018, Sennheiser avait ainsi lancé des écouteurs filaires, les Ambeo Smart Headset, munis de larges microphones au dos des oreilles pour permettre l’enregistrement de sons à 360 degrés.

