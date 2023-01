Le Samsung Galaxy S23 aurait bien un truc en plus face aux smartphones de 2023

La thèse d'un Snapdragon 8 Gen 2 modifié au bon soin de Samsung se profile à nouveau pour les Galaxy S23. Des document laissent penser qu'un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy serait prévu.

Si jusqu’ici, nous, pauvres consommateurs européens, n’avions le droit qu’à une version moins puissante des Samsung Galaxy S avec puce Exynos, tandis que le reste du monde pouvait profiter de la toute-puissance puces Snapdragon, il apparait de plus en plus clairement que ce temps pourrait être révolu. À compter du 1er février, date de présentation des Samsung Galaxy S23, les Galaxy devraient passer à 100 % sur Snapdragon. Samsung l’a même confirmé à demi-mot.

En novembre dernier, un test réalisé sur Geekbench laissait entendre que Samsung profiterait même d’une version modifiée du Snapdragon 8 Gen 2, avec une fréquence d’horloge maximale rehaussée à 3,36 GHz contre 3,2 GHz de base.

La thèse se confirme

Un récent article de 9to5Google vient conforter cette thèse. Le journal spécialisé affirme avoir pu consulter des documents qui qualifie la puce des Galaxy S23 comme suit : « Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy », où un Snapdragon 8 Gen 2 « pour Galaxy ». La fréquence avancée de 3,36 GHz par le test Geekbench semble se confirmer également.

Si l’information vient à se confirmer au moment du lancement, on ignore encore si Samsung a prévu de mettre en avant cette spécificité et ce nom. Ce ne serait pas la première fois qu’un constructeur intègre une puce modifiée à sa demande. On peut citer le OnePlus Nord 2 et son Dimensity 1200 -IA par exemple.

