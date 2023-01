Le Samsung Galaxy S23 Ultra déjà pris en main en photos et vidéo

Le fleuron de Samsung, le Galaxy S23 Ultra a été pris en main. De quoi se donner une idée avant le 1er février de ce à quoi ressemble le téléphone le mieux équipé du géant coréen.

Il n’y a plus grand-chose à découvrir du Samsung Galaxy S23 Ultra. Après le prix, la puce overclockée, les coloris… voici des images de prises en main tant en photo qu’en vidéo.

Celles-ci sont partagées par l’utilisateur de Twitter Alvin. Il affirme que ces images sont tirées de la page Facebook d’un magasin nicaraguayen intitulé KM Cell Store. En nous rendant sur ladite page, nous constatons que les images ont disparu.

Un changement de look pour l’emballage ?

L’un des éléments les plus surprenants sur ces photos est sans aucun doute le look des emballages. Jusqu’ici, les Galaxy S possèdent un packaging plutôt sobre, mais de ce qu’on peut voir sur ces photos, Samsung tenterait une autre carte, en affichant le dos du modèle.

Si vous voulez vous constituer une idée un peu plus précise du fleuron de Samsung, une vidéo montre le modèle vert sous toutes les coutures. Même si le nouveau modèle ressemble très fortement à son prédécesseur, ses tranches sont effectivement plus plates, comme on peut le constater dans ces images.

Pour rappel, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 ultra seront présentés le 1er février 2023. Ils sont censés signer l’arrivée des puces Snapdragon pour l’Europe ainsi qu’un capteur 200 mégapixels, seulement pour le modèle Ultra.

