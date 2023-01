Galaxy S23 : les prix en France augmenteraient et ça pourrait piquer

Une nouvelle fuite révèle les prix des Samsung Galaxy S23 en France. S'ils se révèlent véridiques, ce serait une mauvaise nouvelle : tous les modèles verraient leur prix augmenter. La gamme irait de 959 à 1839 euros pour le modèle le plus performant.

Ces derniers jours, les fuites à propos des futurs Samsung Galaxy S23 s’enchaînent. Ce matin-même, on apprenait les derniers détails de la fiche technique du Galaxy S23 Ultra. Cette-fois ci, c’est l’informateur billbil-kun qui a révélé sur Twitter – via Tom’s Guide – le prix des prochains smartphones de Samsung en France. Il avait déjà fait la même chose pour les Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Buds 2 Pro en août dernier.

Les prix des Samsung Galaxy S23

Dans un tweet posté ce 18 janvier, billbil-kun a publié les prix des futurs hauts de gamme de Samsung qui seront annoncés ce 1er février :

Samsung Galaxy S23 : 128 Go : 959 euros 256 Go : 1019 euros

Samsung Galaxy S23 Plus : 256 Go : 1219 euros 521 Go : 1339 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra : 256 Go : 1419 euros 512 Go : 1599 euros 1 To : 1839 euros



Une augmentation de prix significative

Si les prix révélés par le leaker sont ceux qu’on retrouvera effectivement dans nos magasins, il s’agirait d’une augmentation notable des tarifs. Le Galaxy S23 augmenterait de 100 ou 110 euros (selon le stockage) par rapport au Galaxy S22 ; ce seraient 110 euros supplémentaires pour la version « Plus » par rapport au Galaxy S22 Plus (256 Go) et entre 60, 140 ou 180 euros par rapport au Galaxy S22 Ultra.

Le modèle qui subit le plus cette augmentation serait donc le Samsung Galaxy S23 Ultra en version 1 To de stockage. Le Galaxy S22 Ultra (1 To) avait été lancé à 1659 euros l’année dernière : en 2023, il faudrait débourser 1839 euros pour acquérir le Galaxy S23 Ultra (1 To).

Une augmentation des prix qui est liée, on l’imagine, à l’augmentation du coût des matières premières, liée à la crise économique. Une tendance généralisée sur le marché de la tech depuis plusieurs mois. Il y a de plus le cours de l’euro par rapport au dollar qui n’est pas favorable à notre monnaie en ce moment. Samsung ne serait pas le constructeur à augmenter ses tarifs pour ses nouveaux produits : en septembre dernier, les iPhone 14 étaient sensiblement plus chers que les iPhone 13. Aussi, on sait que les résultats financiers de Samsung n’ont jamais été aussi bas depuis huit ans, ce qui pourrait expliquer cette évolution des prix.

