Galaxy Watch 5, Z Fold 4, Z Flip 4 : prix, offre de précommande et dates de sortie en France révélées

Une fuite sur le site communautaire Dealabs dévoile les derniers détails sur les lancements attendus de Samsung en France pour ce mois d'août. Voici la grille des prix et les dates de sortie pour les Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Buds 2 Pro.

Sauf incroyable surprise, on sait ce que Samsung devrait dévoiler lors de son Galaxy Unpacked ce mercredi 10 août grâce aux très nombreuses fuites entourant les produits. Dans la dernière ligne droite, les langues se délient et les distributeurs lâchent un peu trop vite les infos sur les offres de précommandes des nouveautés. De quoi dévoiler du même coup les dates de sortie et les prix.

C’est le cas de l’offre Macif qui a été repéré par billbil-kun sur le site Dealabs. L’occasion de faire le point sur les prix en France et les dates de sortie.

Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro

On ne va pas refaire le tour des caractéristiques de chaque produit. Nous vous invitons à lire notre dossier sur la Galaxy Watch 5 et 5 Pro si vous souhaitez en découvrir les nouveautés attendues. Concentrons-nous plutôt sur les informations confirmées par cette nouvelle fuite.

Voici la grille de prix confirmée par la Macif et Dealabs. D’abord pour la Samsung Galaxy Watch 5 :

40 mm Bluetooth : 299,99 euros (Argent, Graphite, Or Rose) ;

40 mm 4G : 349,99 euros (Argent, Graphite, Or Rose) ;

44 mm Bluetooth : 329,99 euros (Argent, Graphite, Bleu) ;

44 mm 4G : 379,99 euros (Argent, Graphite, Bleu).

Et pour la Galaxy Watch 5 Pro :

45 mm Bluetooth : 469,99 euros (Noir, Titanium) ;

45 mm 4G : 519,99 euros (Noir, Titanium).

L’offre indique que la période de précommande de ces produits sera du 10 au 25 août 2022. On peut donc naturellement en conclure que la date de sortie des nouveautés Samsung est fixée au 26 août 2022.

Offre de précommande sur la montre

On apprend qu’une offre de précommande de Samsung sera proposée pour la Galaxy Watch 5 du 10 au 25 août 2022.

Samsung offrira une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live Onyx, et 50 euros de bonus sur la reprise d’un ancien appareil. L’offre concerne à la fois la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Voici le prix pour les nouveaux écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro :

Galaxy Buds2 Pro : 229,99 euros (Anthracite, Blanc, Mauve Lavande).

Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4

Le gros de la conférence Samsung sera probablement dédié à ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. La fuite de Dealabs confirme l’énorme fuite de WinFuture.

Voici la grille des prix pour les deux nouveaux pliables. D’abord pour le Galaxy Z Flip 4 :

128 Go : 1109 euros (Graphite, Bleu, Violet, Or Rose) ;

256 Go : 1169 euros (Graphite, Bleu, Violet, Or Rose).

Et pour le Galaxy Z Fold 4 :

256 Go: 1799 euros (Noir, Anthracite, Ivoire) ;

512 Go : 1919 euros (Noir, Anthracite, Ivoire) ;

1 To : 2159 euros (Noir).

Voilà qui complète un tableau désormais très clair sur la prochaine gamme de Samsung.

