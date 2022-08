Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : une énorme fuite révèle tous les détails sur les pliants

Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 seront présentés le 10 août prochain lors du Galaxy Unpacked. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, une fuite très importante révèle tout avant l'heure.

Il ne reste plus qu’une journée avant de tout connaître des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 lors du grand ramdam de Samsung, le Galaxy Unpacked du 10 août prochain. « Une journée, c’est trop long » semble nous dire le site WinFuture, qui vient de publier les fiches techniques complètes des deux pliants. Faisons le tour.

Nouveaux ratios pour les deux écrans du Z Fold 4

Le format livre du Z Fold évolue à la marge, mais Samsung devrait conserver les fondamentaux du Galaxy Fold 3. Le ratio de son écran interne de 7,6 pouces évolue et passe de 22,5:18 à 21,6:18 pour une définition passant de 2208 x 1768 pixels à 2176 x 1812 pixels, grosso modo du QHD+ avec une densité de pixel de 374 PPP. Il conserve bien sûr le taux de rafraichissement de 120 Hz.

L’écran extérieur de 6,2 pouces voit aussi son ratio évoluer, passant d’une dalle en 24,5:9 à quelque chose de légèrement moins étroit, 23,1:93. La définition attendue devrait se situer autour de 2316 x 904 pixels.

Le design des Z Fold 4. // Source : WinFuture Le design des Z Fold 4. // Source : WinFuture Le design des Z Fold 4. // Source : WinFuture

Selon WinFuture, Samsung aurait amélioré encore la résistance de la charnière, lui permettant d’être manipulé 200 000 fois sans subir de dommage. L’Ultra Thin Glass utilisé pour protéger l’écran aurait aussi été amélioré pour le protéger des chutes.

Un petit PC

Selon WinFuture, Samsung prévoirait de présenter des fonctionnalités de son pliant permettant de l’utiliser comme un PC et renforçant le multitâche. On pense par exemple à l’ajout d’une barre des tâches en bas de l’écran. Jusqu’à trois fenêtres pourraient être ouvertes en même temps et l’interface permettrait de le faire glisser aisément d’un coin à l’autre de l’écran.

Les Z Fold 4 vont voir leur interface évoluer par rapport à la génération précédente. // Source : WinFuture Les Z Fold 4 vont voir leur interface évoluer par rapport à la génération précédente. // Source : WinFuture

Pour la partie photo, le Galaxy Z Fold 4 devrait proposer un module photo principal en 50 mégapixels (f/1,8), une définition donc bien meilleure que les 12 mégapixels du Fold 3. Ce capteur principal devrait être accompagné d’une stabilisation optique ainsi qu’un dual-pixel autofocus. L’ultra grand-angle et le zoom X3 conservent leurs définitions de 12 et 10 mégapixels.

Voici le reste de la fiche technique théorique du Fold 4 :

SoC : Snapdragon 8+ Gen 1 ;

12 Go de RAM LPDDR5X ;

256 à 512 Go de stockage, voire 1 To dans certains pays ;

Batterie de 4400 mAh (la même que l’année dernière) ;

Charge 25W en filaire et 15W en sans fil, idem que l’an dernier ;

Épaisseur (déplié) 6,3 mm, plié, 14,2 mm, tous deux un peu mieux que l’an dernier ;

Poids : 253 g, soit beaucoup plus léger que les 271 g du Fold 3 ;

IPX8 ;

One UI 4 (Android 12) ;

Prix : de 1799 euros à 1899 euros ;

Sortie officielle le 25 août.

Galaxy Z Flip 4

Le format clapet de Samsung a aussi eu droit à sa fuite de dernière minute. Assez peu de changements semblent se profiler à l’horizon par rapport au Galaxy Z Flip 3, mais quelques détails pourront peut-être justifier de le préférer à son prédécesseur (si vous n’aviez pas encore craqué).

Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture

On pense notamment à ses bordures autour de son écran de 6,7 pouces qui auraient été réduites, ainsi que sa charnière qui aurait été renforcée pour rendre le Flip plus compact et robuste, avance WinFuture.

Accrochez-vous, le ratio d’écran subit une révolution puisqu’il passe de 22:9 à… 21,9:9. Pas de quoi s’en réveiller la nuit. Il en va de même pour l’écran externe qui n’aurait pas bougé d’un iota et conserverait donc sa diagonale de 1,9 pouce.

Où sont les nouveautés ?

Pour trouver des éléments nouveaux, il faut se pencher sur le bloc photo. Le capteur principal, même s’il conserve une définition de 12 mégapixels, aurait été renouvelé. Il comporterait un dual-pixel autofocus et serait supposé capturer plus de lumière que son prédécesseur. Les deux autres capteurs, ultra grand-angle et selfie, conserveraient pour leur part leur définition de 12 et 10 mégapixels. Ils se passeraient également d’autofocus.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : WinFuture

Autre ajout important, la batterie aurait gagné quelques heures d’autonomie en passant de 3300 mAh à 3700 mAh. La charge resterait à 25 watts en filaire avec du 15 watts en sans fil.

Denier élément à noter qui ne va pas vraiment dans notre sens : le prix du Flip aurait gagné une cinquantaine d’euros avec ce modèle, atteignant ainsi les 1099 euros. On s’éloigne du prix psychologique de 1000 euros.

Fiche technique théorique du Z Flip 4 :

Poids : 187 grammes ;

Épaisseur : 6,9 ou 15,9 mm si déplié ou replié ;

Étanchéité : IPX8 ;

RAM : 8 Go ;

Stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go ;

Logiciel : One UI 4 (Android 12) ;

SoC : Snapdragon 8+ Gen 1 ;

À partir de 1099 euros ;

Sortie officielle le 26 août.

