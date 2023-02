Les Samsung Galaxy S23 disponibles à partir de 39,90 euros par mois : voici l’offre inédite de Next Mobiles

S’offrir à moindre coût le nouveau Samsung Galaxy S23 ou sa version Ultra, et pouvoir changer gratuitement dans un an pour leur successeur : voilà l'avantage proposé par Next Mobiles avec ses abonnements. C’est un moyen simple et abordable pour toujours rester à la pointe de la technologie.

Et si vous cessiez de piocher dans vos économies pour vous offrir un smartphone premium de dernière génération ? Voici ce que permet Next Mobiles, une société française qui chamboule la façon d’accéder à un nouveau smartphone.

Grâce à son système d’abonnement sans engagement, les Galaxy S23 et S23 Ultra sont disponibles dès à présent en précommande, respectivement à partir de 39,90 et 59,90 euros par mois. Mais les avantages d’une telle offre ne se limitent pas à des prix attractifs. Next Mobiles s’engage en plus à vous équiper au bout d’un an du tout dernier modèle, sans modifier le tarif de votre abonnement. Et en cas de vol ou de casse, l’entreprise vous change votre smartphone sous 48 heures seulement.

Galaxy S23 : le nouveau mètre étalon 2023 de Samsung

Samsung vient de lever le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S23. C’est l’un des tout premiers mobiles à se voir propulsé par la nouvelle puce premium de Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 2.

Ce SoC, renforcé par 8 Go de mémoire vive, apporte une puissance remarquable au Galaxy S23 et participe notamment à l’amélioration du traitement de l’image. C’est un atout de taille pour réaliser de beaux clichés, d’autant plus que l’équipement photo s’avère très complet, avec, au programme :

un capteur principal de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image ;

un téléobjectif de 10 mégapixels capable de zoomer x3 en optique ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

une caméra à selfies de 12 mégapixels.

Au-delà de sa puissance et de la qualité de son appareil photo, le Galaxy S23 profite aussi d’un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,1 pouces. Bien qu’il s’agisse du modèle standard de la série, le Galaxy S23 se montre haut de gamme à tous les niveaux.

Doté d’Android 13 avec l’interface One UI 5.1, ce nouveau smartphone est dès à présent disponible en précommande à partir de 39,90 euros par mois chez Next Mobiles.

Galaxy S23 Ultra : le nouveau photophone de référence ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sans conteste l’un des smartphones les mieux équipés du marché, surtout sur le plan de la photographie. La marque sud-coréenne a mis le paquet sur ce volet et a d’ailleurs misé sur son tout nouveau capteur ISOCELL HP2.

Fraîchement présenté par Samsung, l’Isocell HP2 promet non seulement une généreuse définition de 200 mégapixels, mais aussi une qualité d’image remarquable grâce à la technologie de pixel binning. Un procédé qui améliore la netteté d’image, et également les performances en basse lumière.

En marge de ce gros capteur, qui est d’ailleurs adossé à un stabilisateur optique d’image (OIS), le Galaxy S23 Ultra embarque :

un capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif périscope zoomant en optique x10 et couplé à un OIS ;

un second capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif zoomant en optique x3 et associé à un OIS ;

un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle.

Un tel niveau d’équipement est permis par l’intégration de la puce mobile la plus performante de chez Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2. Également présente sur le Galaxy S23, celle-ci est renforcée par 8 à 12 Go de mémoire vive. Et pour stocker ses photos sans craindre de saturer le stockage, ce smartphone est disponible avec 256, 512 ou encore 1 To.

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnant avec notamment un magnifique écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8 pouces.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est dès à présent disponible en précommande à partir de 59,90 euros par mois chez Next Mobiles.

Next Mobiles : un abonnement pour rester à la pointe de la technologie

S’offrir un bon photophone coûte de plus en plus cher. Afin qu’un changement de smartphone ne représente plus un gros investissement, l’entreprise française Next Mobiles a totalement repensé la manière de les acquérir. Au lieu de vous délester d’une grosse somme d’argent à l’achat d’un Samsung Galaxy S23, Next Mobiles vous propose un système d’abonnement très attractif.

Avec son offre, vous pouvez obtenir un Galaxy S23 à partir de seulement 39,90 euros par mois et un Galaxy S23 Ultra à partir de 59,90 euros par mois, le tout sans engagement.

À tout moment, vous êtes libre de changer d’avis et de demander à avoir un autre modèle de smartphone. Dans ce cas, votre forfait s’ajuste automatiquement en fonction du mobile choisi. Vous pouvez aussi mettre fin à votre abonnement quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. En cas de vol ou de casse, Next Mobiles vous remplace votre smartphone sous 48 heures.

Mais le plus grand avantage d’une telle formule, c’est la garantie d’obtenir tous les ans le tout dernier modèle lancé par le constructeur, sans que votre mensualité soit rehaussée. Ainsi, si vous décidez de vous offrir dès à présent un Galaxy S23, vous pourrez bénéficier dans un an de son successeur. Sauf surprise, il devrait s’agir du Samsung Galaxy S24 en février 2024.

Surprenante et abordable, l’offre de Next Mobiles permet de profiter en permanence de smartphones de dernière génération, sans avoir à vider chaque année son portefeuille.