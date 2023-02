One UI 5 (Android) 13 sur un Galaxy S9, c’est possible avec un peu de bidouille

Alors qu'ils ne sont plus supportés par Samsung, les Galaxy Note 9 et Galaxy S9 bénéficient d'une ROM permettant d'utiliser One UI 5.

Si les Galaxy S9 et Note 9 ne sont plus supportés par Samsung depuis début 2022, cela n’empêche pas des passionnés de tenter d’amener les dernières versions de One UI dessus. D’après XDA, One UI 5, basé tout de même sur Android 13, viendrait d’être porté sur les deux anciens flagships de Samsung.

Pour y parvenir, il faut installer une ROM intitulée Noble ROM, spécialisée dans les S9, S9+ et Note 9 et créée par un développeur surnommé AlexisXDA. Sa dernière version, Noble ROM 3.0, signe donc l’arrivée de One UI 5.0.

Une version un peu bricolée

Pour y parvenir, le développeur a utilisé des versions d’Android 13 prévues pour les Galaxy Note 10 Lite et alaxy S20, modifiés pour fonctionner comme il se doit sur le Galaxy S9 et le Galaxy Note 9.

Alors que Samsung est désormais une référence sur Android en matière de suivi logiciel, il n’en reste pas moins que quand un appareil n’est plus suivi par le constructeur, mais qu’il reste parfaitement fonctionnel, l’impossibilité d’accéder à des versions plus récentes de l’interface peut être un peu frustrante. C’est tout le but de ces ROM, offrir une plus grande durée de vie à des appareils qui ne devraient pas être mis au rebut.

Si vous êtes intéressé·e par cette ROM, elle fonctionne uniquement sur les versions équipées d’un Exynos 9810, ce qui est normalement le cas des versions françaises.

