Samsung Galaxy S23 : un modèle moins cher pourrait voir le jour grâce à la gamme FE

Selon les informations d’un média sud-coréen, la gamme Fan Edition pourrait revenir sur le devant de la scène cette année au travers d’un Galaxy S23 FE attendu entre août et septembre. En contrepartie, un modèle du catalogue disparaîtrait.

En 2020, le Galaxy S20 FE – pour Fan Edition – avait clairement conquis le grand public en Europe. Pour rappel, cette gamme de téléphones cherche à faire des petits compromis pour tirer son prix vers le bas, tout en proposant une expérience relativement haut de gamme. Cette formule inauguratrice avait été un succès pour le géant coréen.

Malheureusement, Samsung s’était quelque peu troué sur le timing de lancement du S21 FE (janvier 2022, pour rappel). Ce modèle avait été lancé juste avant le Galaxy S22… dont le prix se rapprochait fortement – 100 euros d’écart dans sa configuration minimale. L’an passé, aucun S22 FE n’avait ainsi été introduit.

Re mettre de l’ordre dans son calendrier

Ce choix peut s’expliquer par deux raisons : d’un, Samsung a peut-être voulu remettre de l’ordre dans son calendrier commercial. Faire l’impasse sur le S22 FE pour mieux se concentrer sur un S23 FE lancé durant l’été a tout à fait du sens. De deux, la pénurie de semi-conducteurs a aussi pu avoir un rôle dans tout ça.

Le fait est qu’un média sud-coréen répondant au nom de Hankooki – relayé par SamMobile – croit savoir qu’un Galaxy S23 FE fait bien partie des plans de Samsung cette année. Le leader du marché aurait pour fenêtre de tir les mois d’août ou septembre, soit environ six mois après le lancement du Galaxy S23. Un timing qui semble pertinent.

Le retour d’un modèle Fan Edition se ferait néanmoins au détriment d’un autre smartphone Samsung : le A74 – qui remplacerait logiquement l’actuel A73 – disparaîtrait du catalogue. Une théorie également avancée par WinFuture, et qui fait donc petit à petit son chemin au fil des informations glanées à droite à gauche.

Cette décision serait justifiée par le fait suivant : le Galaxy A74 viendrait cannibaliser l’offre de Samsung, la faute à un tarif un peu trop proche du potentiel S23 FE. Le risque de s’autoconcurrencer et de plomber les ventes de l’un ou l’autre serait alors réel.

Une fourchette financière étroite

En sachant que le A34 pourrait être vendu au-dessus de 400 euros, contre environ 500 euros du côté du A54, on peut s’imaginer qu’un A74 s’arracherait à plus de 600 euros. Le Galaxy S23 FE pourrait quant à lui graviter autour des 800 euros : un gap que Samsung considérerait comme trop faible par rapport au plus onéreux des Galaxy A.

Il convient pour le moment d’accueillir ces éléments avec un minimum de pincettes. Mais si tels sont les plans du groupe coréen, alors d’autres fuites en ce sens surviendront au cours des prochains mois.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).