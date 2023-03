Les Samsung Galaxy S23/S23+ auraient un gros problème photo et ce serait irréversible

De nombreux propriétaires de Galaxy S23 et S23 Plus se plaignent d’un flou en forme d’anneau qui apparaît sur leurs photos prises avec le capteur principal de 50 mégapixels. La thèse d’une anomalie matérielle prend progressivement son chemin.

Les Galaxy S23 et S23 Plus sont-ils sujets à un problème hardware que seule une intervention physique pourrait régler ? C’est en tout cas l’hypothèse qu’émet Android Authority et plusieurs médias spécialisés, après des tests internes et de nombreux rapports d’utilisateurs : un flou en forme de banane ou d’anneau semble s’inviter un peu trop souvent sur les images du capteur principal.

Sur Reddit, la communauté européenne de Samsung et le forum Android-Hilfe, le sujet prend une ampleur toute particulière et a de quoi inquiéter les propriétaires des téléphones concernés. Car ici, il pourrait s’agir ni plus, ni moins, d’une lentille défectueuse. Dans ce cas, aucune mise à jour logicielle ne pourrait régler cette anomalie.

Un flou flagrant

Il convient néanmoins de prendre un minimum de pincettes face à cette situation, tant que Samsung n’a pas encore officiellement communiqué dessus. Nous avons d’ailleurs contacté l’antenne française de la marque pour en savoir davantage. Mais d’aucuns pourraient être très dubitatifs en jetant un œil aux nombreux exemples publiés sur les sites communautaires.

Source : abbadabba via Reddit Source : Tralax via Android-Hilfe Source : Schinkenhörnchen via Android-Hilfe Source : Tralax via Android-Hilfe Source : Pauls10 via Android-Hilfe

En effet, un flou très marqué se manifeste sur les photos où apparaissent beaucoup de textes et de chiffres. Aussi, les clichés où se trouve une grande quantité de petites textures – comme de l’herbe ou de la neige – ont tendance à souffrir de ce même problème. C’est sur ce type d’image que le phénomène semble ressortir le plus.

S’il s’agit d’une lentille déficiente, alors cette zone floutée devrait logiquement s’inviter sur l’ensemble des photos prises avec le capteur principal de 50 mégapixels. Son intensité pourrait alors varier selon la situation et la scène capturée. Pour le moment, nous n’avons certes qu’un petit échantillon d’images, mais qui instaure un doute réel quant à la fiabilité de la lentille.

Beaucoup de modèles fabriqués au Vietnam

En parcourant les commentaires Reddit, beaucoup de personnes touchées expliquent avoir reçu un Galaxy S23 ou S23+ fabriqué depuis le Vietnam. Mais quelques cas plus isolés signalent le même phénomène sur leur modèle conçu en Corée du Sud.

Pour le moment, la situation est quelque peu confuse en l’absence de réaction de Samsung, qui devra quoi qu’il arrive s’exprimer pour officialiser l’anomalie, qu’elle soit matérielle ou logicielle. Dans le premier cas, le groupe coréen aura affaire à un sacré problème de taille.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !