À peine confirmé par Samsung, le Galaxy A24 semble dévoiler son design et sa fiche technique

Au lendemain du lancement officiel des smartphones Galaxy A14, A34 et 54, la branche turque de Samsung a confirmé l'arrivée prochaine d'un modèle Galaxy A24 sur ce marché dans les mois à venir. Jeudi 16 mars, un site d'information israélien partage déjà ce qui semble être la fiche technique et les visuels du prochain modèle entrée de gamme de Samsung.

La gamme Galaxy A de Samsung va bien se compléter d’un quatrième smartphone en 2023. Alors que le constructeur sud-coréen venait à peine d’officialiser les Galaxy A14, A34 et A54, mercredi 15 mars, Samsung Türkiye confirmait la venue « dans les mois à venir » d’un autre modèle sur le marché turc : le Galaxy A24.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant d’avoir plus de détails : le lendemain, ce jeudi 16 mars, le site israélien Gadgety révèle dans un article des visuels et la fiche technique quasi complète de ce à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone d’entrée de gamme de Samsung dans sa version 4G, repère SamMobile.

Un meilleur écran dans un nouveau design

Dans son article, Gadgety intègre ce qui semble être des visuels officiels du smartphone. Ceux-ci corroborent ainsi les rendus 3D partagés par le site d’information TheTechOutlook fin janvier : le design du smartphone serait très similaire aux modèles A14, A34 et A54, avec un écran et un dos plats, éliminant la « bosse » de modules photo présent au dos du Galaxy A23 de 2022. En revanche, sa caméra selfie pourrait cette fois être placée dans une encoche en « U » plutôt qu’en goutte d’eau. Les images présentent également quatre variantes de couleurs : vert citron, bordeaux, noir et gris.

Le site israélien donne même des dimensions précises : 162,1 mm de hauteur, 77,6 mm de largeur et 8,3 d’épaisseur. Côté technique, Gadgety affirme que le téléphone s’équiperait d’un écran Amoled Full HD+ de 6,5 pouces au ratio 19,5:9 et avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Ce serait une amélioration par rapport à la dalle LCD de la génération précédente.

Sa luminosité maximale serait de 1000 cd/m² : une donnée qui laisse SamMobile penser que ce Galaxy A24 pourrait prendre en charge la même technologie Vision Booster que ses frères de la gamme Galaxy A 2023, permettant de « rendre l’écran plus lumineux et de conserver une meilleure précision des couleurs ».

Enfin, ce modèle pèserait toujours 195 grammes et serait vendu avec 128 Go de stockage, toujours avec la possibilité de rajouter jusqu’à 1 To de mémoire internet par carte microSD.

Des rumeurs qui semblent se confirmer

Outre ces nouvelles informations, Gadgety semble également confirmer certaines caractéristiques déjà évoquées début janvier 2023 par TheTechOutlook. Ce Samsung Galaxy A24 s’équiperait bien d’un processeur Mediatek Helio G99 et 4 Go de RAM. Le constructeur garderait également la même batterie de 5000 mAh avec chargement rapide jusqu’à 25 W.

Le site israélien répète également la combinaison d’appareils photo avancée par le site d’information néerlandais GalaxyClub en début d’année : ce modèle d’entrée de gamme pourrait offrir une meilleure définition d’image pour sa caméra selfie, avec 13 mégapixels. La triplette de module au dos est aussi mentionnée à nouveau : un grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels.

Si Samsung suit la même trajectoire que pour son prédécesseur, le A24 pourrait quand même être commercialisé en France à l’automne 2023 autour des 300 euros. Si c’est le cas, on espère qu’il sera un aussi bon smartphone entré de gamme que le Galaxy A23… avec moins de publicités.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.