Android 13, design façon Galaxy S23… on sait à quoi ressembleraient les Samsung Galaxy A24

Alors que tous les regards sont braqués vers l'évènement Galaxy Unpacked, attendu d'ici quelques semaines, le design d'un smartphone qui n'y sera pas présenté fuite dans les grandes largeurs : celui du Galaxy A24. Il emprunterait néanmoins beaucoup à l'esthétique du prochain Galaxy S23.

Le Galaxy S23 arrivera sur le marché après sa présentation lors de l’événement Galaxy Unpacked de février… et il y a fort à parier que son design viendra irriguer les autres gammes de smartphones Samsung attendus plus tard en 2023. Début de preuve avec les premiers rendus 3D du Galaxy A24, dévoilés par TheTechOutlook (via SamMobile).

On y découvre un produit élégant qui devrait effectivement s’inspirer des lignes de son grand frère pour tenter de se démarquer sur le segment accessible du milieu de gamme. Ce modèle devrait pour rappel arriver cet automne, vraisemblablement sous la barre des 300 euros, pour prendre le relais de l’actuel Galaxy A23, testé par nos soins fin octobre dernier.

Vers un nouveau design, plus sobre ?

Par rapport au modèle actuel, et si ce design se confirme, le Galaxy A24 devrait changer de châssis pour adopter une silhouette un peu moins arrondie et des lignes légèrement plus acérées. Plus de « bump » à l’arrière pour abriter les capteurs photos, mais trois caméras intégrées individuellement et à la verticale dans le coin supérieure gauche, au verso de l’appareil. Samsung reprendrait alors la disposition des capteurs attendue sur le Galaxy S23. Une disposition que le fabricant utiliserait par ailleurs sur l’ensemble de ses smartphones en 2023, croit savoir SamMobile.

Pour sa face avant, le Galaxy A24 resterait par contre proche du Galaxy A23, à l’exception du capteur frontal, cette fois intégré dans une fine encoche en « U », et non plus dans une « goutte d’eau ». Le gros « menton » en bas d’écran resterait pour sa part bien en place.

Source : TheTechOutlook via SamMobile

Sur le plan technique, le Galaxy A24 regrouperait enfin un processeur MediaTek Helio G99, un minimum de 4 Go de RAM et un écran Amoled de 6,4 pouces. L’appareil devrait être livré avec Android 13 et une batterie de 4000 ou 5000 mAh, sans plus de précision à ce stade. Cette dernière devrait profiter de la recharge 25 W de Samsung, et l’on retrouverait une partie photo axée sur un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 5 Mpx et un module macro de 2 Mpx à l’arrière. En façade, le capteur selfie monterait enfin à 13 Mpx (contre 8 Mpx actuellement).

