Samsung Galaxy A14 5G : l’expérience Samsung à prix mini

Plus d'un mois après la présentation des Samsung Galaxy S23, le constructeur revient sur le marché, mais cette fois-ci s'attaque à l'entrée de gamme, avec les Galaxy A14 4G et Galaxy A14 5G. Deux smartphones qui partagent la plupart des éléments de leur fiche technique, bien qu'il y ait quelques différences. Deux modèles assez séduisant grâce à leurs designs similaires à celui des Galaxy S23.

Samsung annonce ce jour la sortie des Galaxy A14 4G, Galaxy A14 5G, Galaxy A34 et Galaxy A54. Une flopée de nouveaux smartphones qui vient couvrir tous les prix, de 200 à 550 euros. Parmi eux, le Galaxy A14 5G : un smartphone d’entrée de gamme à moins de 300 euros qui propose de la 5 G, mais pas que.

Un dos aux airs de Galaxy S23

Le design du Galaxy A14 5G est quasiment le même que sa version 4G. On trouve un dos qui ressemble résolument aux Galaxy S23 et Galaxy S23+ avec des capteurs photo séparés et non rassemblés dans un bloc. En bas au milieu, on trouve l’inscription de la marque. Si l’on trouve des rainures sur le dos comme celles de la version 4G, elles couvrent ici le dos du téléphone d’un motif moucheté plutôt que simples lignes verticales.

Au dos, ce n’est cependant pas la même histoire. Les bordures sont bien présentes, y compris au niveau du menton. À moins de 300 euros, pas question d’avoir un capteur selfie en poinçon chez Samsung : on se retrouve avec l’encoche dite « Infinity V ». Les Galaxy A34 ont droit à une encoche légèrement différente, baptisée « Infinity U ».

Comme pour sa version 4G, le Samsung Galaxy A14 5G va profiter de deux ans de mises à jour majeures d’Android ainsi que de quatre années de patch de sécurité, ce qui est la norme sur le marché. Aussi, Samsung annonce un indice de réparabilité de 8,8, l’une des meilleures notes jamais obtenues selon le fabricant.

Quelques caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A14 5G

Écran FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteurs photo : Principal : 50 Mpx Ultra-grand-angle : 5 Mpx f/2.2 Macro : 2 Mpx f/2.4 Selfie : 13 Mpx

Batterie de 5000 mAh, Samsung promet jusqu’à deux jours d’autonomie

Charge filaire de 15 W

4 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To supplémentaire avec une carte microSD

SoC MediaTek Dimensity 700

Parmi les différences notables entre les versions 4G et 5G, ce smartphone 5G a droit à du 90 Hz, une puce différente et une configuration avec un stockage plus important.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A14 5G

Le Samsung Galaxy A14 5G est disponible dès ce jour dans deux configurations :

4 Go de RAM et 64 Go de stockage à 249 euros ;

4 Go de RAM et 128 Go de stockage à 299 euros.

Un smartphone disponible en trois coloris différents : noir, vert et argent. Ce qu’on peut constater, c’est que son prix n’augmente pas par rapport à l’année dernière.

