Samsung Galaxy A14 5G : ce smarpthone pas cher est encore plus intéressant durant les soldes

Avec son design impeccable, ses performances honorables et son interface agréable à utiliser, le Samsung Galaxy A14 5G est un bon smartphone à conseiller pour les petits budgets. Il est d’ailleurs plus abordable durant les soldes et passe de 249 euros à 184 euros.

Par le passé, il pouvait être difficile de trouver un bon smartphone à petit prix, mais aujourd’hui, on trouve des références recommandables, comme le Galaxy A14 5G de Samsung. Un téléphone entrée de gamme, qui va à l’essentiel, mais le fait bien et le tout pour seulement 184 euros grâce à cette belle remise durant les soldes.

Ce qu’on apprécie du Samsung Galaxy A14 5G

Un design soigné

Des performances honorables pour le prix

L’expérience One UI et une bonne autonomie

Au départ à 249 euros, le Samsung Galaxy A14 5G se trouve actuellement en promotion à 184,99 euros sur le site Electro Depot.

Un smartphone qui cherche à copier les plus haut de gamme

On a beau être devant un produit d’entrée de gamme, le Samsung Galaxy A14 5G à un design travaillé, joliment épurée, avec des angles qui profitent de belles courbures. Il reprend même les codes visuels du Galaxy S23 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Son dos en plastique nous rappel qu’on est face à appareil entrée de gamme. Une fois en main, on découvre un léger relief texturé au toucher qui est très agréable et assure une bonne préhension en main.

Concernant l’écran, difficile de venter ces mérites… On retrouve une goutte d’eau au centre de l’écran et des bordures assez prononcées, plus particulièrement au niveau du menton. Pas d’Amoled, mais sa dalle LCD de 6,6 pouces en définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels) apporte une très belle finesse d’affichage. Petit plus : on a droit à un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour une navigation plus fluide. Dommage qu’il ne soit pas adaptatif.

Qui se concentre sur l’essentiel

Le Galaxy A14 5G est animé par une puce MediaTek Dimensity 700. Ce n’est pas un foudre de guerre au niveau des performances, mais il a le mérite de proposer la 5G. Cette puce fait le job en multitâche même si ce n’est pas parfaitement fluide et que de rares ralentissements surviennent de temps en temps. Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store plus précisément, seul un mode graphique faible permet de jouer avec une fluidité acceptable.

Son véritable point fort est de tourner nativement sous Android 13 avec OneUI 5. Un OS toujours aussi efficace et complet. L’expérience quotidienne est agréable, avec les mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. Côté photo, le capteur avant fait le job, mais ne brille pas, surtout dans les zones complexes et riches en détail. Le mode 50 mpx est un plus et une fois la nuit tombée, nous avons des résultats dans la petite moyenne malgré une belle capacité à capter la lumière. Enfin, avec une batterie de 5 000 mAh, cet appareil peut tenir un peu plus d’une journée sans sourciller, deux jours si vous n’abusez pas des apps et notifications. Quant à la recharge, sa puissance est limitée à 15 W.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur le Samsung Galaxy A14 5G.

