Galaxy A14 5G : le smartphone abordable de Samsung l’est encore plus qu’au Black Friday

Avec ses finitions impeccables et ses performances honorables, le Samsung Galaxy A14 5G est un bon smartphone pour les petits budgets. Il est d’ailleurs plus accessible, et passe de 249 euros à 180 euros seulement.

Parmi les smartphones de Samsung, le Galaxy A14 5G se veut à la fois efficace et abordable. Cet appareil n’a peut-être pas accès à de grandes performances ou à la possibilité de capturer des clichés époustouflants, vous aurez un smartphone autonome, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi à 90 Hz. Aujourd’hui, il devient plus abordable encore, grâce à cette remise immédiate de près de 70 euros.

Quels sont les points forts du Samsung Galaxy A14 5G ?

Un design épuré et travaillé

Équilibré, avec l’expérience OneUI

Une autonomie solide

Disponible à sa sortie à 249 euros, le Samsung Galaxy A14 5G (64 Go) est remisé en ce moment à 180 euros sur le site Ubaldi.

Un joli smartphone entrée de gamme

On a beau être face à un produit d’entrée de gamme, Samsung a soigné l’esthétique de son Galaxy A14. Il hérite en partie du design des S23. Le dos du A14 n’est pas sans rappeler celui de ses confrères, avec les capteurs visuellement séparés les uns des autres. Une apparence minimaliste au dos, qui s’accompagne d’angles très arrondis et de tranches assez prononcées pour assurer une bonne préhension en main.

À l’avant, le A14 ne fait pas preuve de modernité avec sa goutte d’eau au centre de l’écran et ses bordures assez prononcées , plus particulièrement au niveau du menton. Pas d’Amoled, mais sa dalle LCD de 6,6 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) apporte une très belle finesse d’affichage. Petit plus : on a droit à un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour une navigation plus fluide.

Qui va à l’essentiel…

À l’intérieur, c’est la puce MediaTek Dimensity 700 qui est à l’animation. Ce n’est pas un foudre de guerre au niveau des performances, mais il est au moins compatible avec la 5G. Ce processeur fait le job en multitâche même si ce n’est pas parfaitement fluide et que de rares ralentissements surviennent de temps en temps. Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store plus précisément, seul un mode graphique faible permet de jouer avec une fluidité acceptable.

Son véritable point fort est de tourner nativement sous Android 13 avec OneUI 5. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Pour la photo, on a droit à trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un capteur portrait de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Enfin, avec une batterie de 5 000 mAh, cet appareil profite d’une bonne endurance. Il a d’ailleurs tenu durant 14 heures et 27 minutes avec notre protocole de test ViSer. Dans la pratique, il devrait donc atteindre la journée et demie d’autonomie et même arriver à la fin de la deuxième journée lors d’une utilisation modérée. Quant à la recharge, sa puissance est limitée à 15 W.

Pour comparer le Samsung Galaxy A14 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

