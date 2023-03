SmartTags 2 : comment Samsung ferait mal aux AirTags d’Apple

Pour concurrencer Apple et sa puce U1, employée par les AirTags, Samsung annonce cette semaine sa propre solution vouée aux connexions ultra-wideband (UWB) : la puce Exynos Connect U100.

L’annonce aurait pu passer inaperçue, mais elle est pourtant importante : Samsung détient désormais sa propre solution pour les connexions de proximité ultra-wideband (UWB). Par l’intermédiaire d’un communiqué, la firme a annoncé ce 21 mars sa nouvelle puce Exynos Connect U100. Cette dernière se présente comme une rivale de la puce Apple U1, employée sur les AirTags. Selon toute logique, l’Exynos Connect U100 est destinée à équiper la prochaine génération de balises Samsung SmartTags.

Optimisée pour une utilisation dans les appareils mobiles en premier lieu, mais aussi dans les secteurs de l’automobile et de l’Internet des objets (IoT), l’Exynos Connect U100 intègre dans le détail un système de radiofréquence, une bande de base (baseband), de la mémoire flash intégrée et un système de gestion de l’alimentation avec mode économie d’énergie. Elle se destine ainsi à une intégration dans des dispositif compacts, note GSMArena.

Une puce truffée de technologies

Samsung explique pour le reste que sa nouvelle puce est capable d’estimer les distance avec une précision de l’ordre du centimètre et de moins de cinq degrés, tout en proposant des mesures du temps d’arrivée (ToA) et de l’angle d’arrivée (AoA). La marque indique que ces mesures et leur précision s’avèrent particulièrement pertinentes pour les appareils d’AR / VR. Un argument viable puisque ces derniers requièrent effectivement un suivi des mouvements très précis et en temps réel.

Côté sécurité, enfin, l’U100 est équipée d’une fonction de séquence d’horodatage brouillée (STS) et d’un moteur de cryptage matériel sécurisé visant à empêcher tout piratage externe. Samsung évoque également une compatibilité avec la Digital Key Release 3.0 du Car Connectivity Consortium. En d’autres termes, ce support permettra aux smartphones et accessoires équipés d’une puce Exynos Connect U100 de communiquer des clés numériques de manière sécurisée avec les véhicules éligibles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.