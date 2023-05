Le Galaxy S23 FE nous réserverait une bonne surprise sur la photo

Un Galaxy S23 FE serait bien en gestation chez Samsung. Si les informations le concernant restent sporadiques, on apprend qu'il pourrait miser sur le même capteur photo que son cousin le Galaxy S23 « classique ». Une bonne nouvelle en perspective.

Après un Galaxy S21 FE moyennement accueilli (y compris chez nous) et un millésime 2022 qui n’aura finalement jamais vu le jour, Samsung s’apprêterait à revenir à la charge avec un nouveau modèle Fan Edition. En dépit d’informations parcellaires et parfois contradictoires (notamment au regard de l’Exynos 2200 qui serait, étonnamment, choisi pour le motoriser en dépit des problèmes constatés de longue date avec ce SoC), un Galaxy S23 FE serait bien dans les cartons chez Samsung. On en apprend aujourd’hui un peu plus sur le capteur photo principal attendu sur le mobile.

D’après les informations glanées par les sites spécialisés SamMobile et GalaxyClub, Samsung installerait sur son Galaxy S23 FE le même capteur photo que sur l’actuel S23 « classique ». Il s’agirait a priori d’une bonne nouvelle puisque ce module principal grand-angle de 50 Mpx nous avait semblé globalement efficace durant notre test du Galaxy S23.

Vers un lancement sur le tard ?

Cette information est d’autant plus bienvenue que le Galaxy S21 FE se contentait pour sa part d’un « vieux » capteur principal de 12 Mpx. Le passage d’un module photo à l’autre devrait donc permettre un gain notable en termes de qualité photo sur le futur S23 FE… Reste que nous ne devrions pas pouvoir en juger par nous-mêmes avant un bon moment.

D’après GalaxyClub, si Samsung avance bien sur le développement de ses prochains smartphones pliants, la mise au point du Galaxy S23 FE serait pour sa part plus lente. L’appareil pourrait ainsi se matérialiser d’ici la fin d’année 2023, voire même le début d’année 2024, et pas avant. Comprenez qu’il n’est pas exclu que Samsung reprenne le même créneau de lancement que pour le Galaxy S21 FE en son temps. Ce dernier avait pour sa part été lancé en début d’année 2022.

Quoi qu’il en soit, le Galaxy S23 FE serait doté de 128 ou 256 Go de stockage et de 6 ou 8 Go de mémoire vive, rapporte SamMobile. On y trouverait également une batterie de 4500 mAh (la même que son prédécesseur), vraisemblablement compatible avec la charge rapide 25 W de Samsung.

