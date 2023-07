Samsung Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : une fuite dévoile les prix en France, l’augmentation se confirme

Une fuite française révèle les prix en euros des deux nouveaux smartphones pliants de Samsung. Si le Galaxy Z Flip 5 proposerait des nouveautés pour faire passer la pilule, ce ne serait pas totalement le cas du Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy Unpacked du 26 juillet 2023 approche à grands pas. C’est lors de cette prochaine conférence que l’on attend la présentation des nouveaux smartphones pliants de la marque, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

Les deux smartphones ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites et nous avons déjà une bonne idée de leur design et de leurs caractéristiques. Désormais, on pense connaitre la grille de prix qui sera pratiquée par Samsung en France.

Une augmentation de 100 euros environ

Malheureusement, cette fuite se présente comme une mauvaise nouvelle. Les prix de Samsung semblent en hausse en comparaison de la génération 2022. Cette fuite nous vient de billbil-kun pour Dealabs, qui a su prouver sa fiabilité avec de précédentes fuites. Voici la grille de prix :

Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Go : 1899 euros ;

Samsung Galaxy Z Fold 5 512 Go : 2039 euros ;

Samsung Galaxy Z Fold 5 1 To : 2279 euros.

Le prix de la version 256 Go s’aligne avec celui qu’une source avait communiqué à Frandroid, ce qui aurait tendance à corroborer cette information. En comparaison du prix de lancement du Galaxy Z Fold 4, Samsung augmenterait le prix de 100 euros pour chaque configuration.

Voici les prix attendus pour le Galaxy Z Flip 5 :

256 Go : 1 199 euros ;

; 512 Go : 1 339 euros.

Il y a ici davantage à dire sur la différence de prix. En effet, le Galaxy Z Flip 5 couterait 90 euros de plus que le Galaxy Z Flip 4 en son temps, mais avec une différence de taille. En effet, le Galaxy Z Flip 5 intégrerait 256 Go de stockage de base là où le Galaxy Flip 4 proposait 128 Go. Probablement, l’une des manières pour Samsung de faire passer la pilule de ce qui reste une augmentation du premier prix de l’appareil.

