Dommage, le Galaxy S23 FE ne profiterait pas de cet atout majeur de son prédécesseur

Les fuites qui précèdent la sortie prochaine du Samsung Galaxy S23 FE nous renseignent sur la fiche technique de l'appareil. Mauvaise nouvelle, il ne pourrait pas compter sur le même atout que le Galaxy S21 FE quant à la version d'Andoid installée par défaut.

Attendu dans les prochains jours en compagnie d’une version « FE » de la Galaxy Tab S9 et des Galaxy Buds, le futur Galaxy S23 FE laisse échapper une autre information importante en ce début octobre : il n’aurait pas d’avance sur ses congénères quant à la version d’Android préinstallée.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE (qui précède par la force des choses le Galaxy S23 FE) avait été reporté pendant si longtemps que Samsung avait, finalement, été contraint de le lancer avec une version Android plus récente que prévu.

Pas d’avantage particulier non plus concernant la version d’Android

Lors de son arrivée sur le marché en janvier 2022, l’appareil était ainsi équipé dès le déballage d’Android 12… au lieu d’Android 11. Un atout, non négligeable, qui lui permet de profiter d’une couverture logicielle plus longue selon les règles en vigueur chez Samsung (qui promet quatre mises à jour majeures d’Android consécutives avant la fin de support).

En clair, cette particularité fait de lui le seul smartphone de la gamme S21 à être éligible à Android 16, du moins lorsque le moment sera venu. Ses cousins, eux, n’iront pas au-delà d’Android 15. Il s’agit quoi qu’il en soit d’une situation avantageuse que les futurs acquéreurs du Galaxy S23 FE ne connaîtront vraisemblablement pas.

Un benchmark en fuite nous montre en effet que l’appareil serait livré sous Android 13, sans décalage particulier avec le reste de la gamme. Contrairement au Galaxy S21 FE, il ne profiterait donc pas d’une année de support en plus.

Une petite déception à laquelle s’ajoute la présence d’un processeur d’ancienne génération, corroborée par une fuite il y a quelques jours. On apprenait en effet la semaine dernière que l’appareil ne profiterait pas d’un processeur flambant neuf, mais plutôt d’un SoC relativement daté : l’Exynos 2200 (et vraisemblablement le Sanpdragon 8 Gen 1 outre-Atlantique).

Cette puce lancée en tout début d’année 2022 devrait donc équiper le smartphone premium abordable de Samsung… en lieu et place du Snapdragon 8 Gen 2 installé à bord des Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, commercialisés plus tôt cette année. Comme le souligne SamMobile, l’appareil ne miserait donc pas non plus sur le Snapdragon 8+ Gen 1 des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, lancés en 2022, ce qui aurait pourtant eu du sens.