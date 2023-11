Samsung Galaxy Book 4 : une énorme fuite dévoile les caractéristiques complètes

Le site Windows Report a pu mettre la main sur les caractéristiques de la future gamme Galaxy Book 4 de Samsung. Nvidia et Intel Arc sont au programme.

Samsung continue de miser très fort sur ses PC portables Galaxy Book. La firme est au travail sur sa nouvelle gamme Galaxy Book 4 qui devrait être dévoilé et commercialisé au début de l’année 2024. Comme cette année, il s’agira d’une plutôt large gamme avec pas moins de 5 produits différents.

Le site Windows Report a pu obtenir une liste des caractéristiques de chaque machine. Voici le programme :

Galaxy Book 4

Galaxy Book 4 360

Galaxy Book 4 Pro

Galaxy Book 4 360 Pro

Galaxy Book 4 Ultra

On garde donc la même configuration que sur la génération 2023.

Galaxy Book 4 et Galaxy Book 4 360

On commence par les machines les moins puissantes. Le Galaxy Book 4 devrait intégrer un processeur Intel Core 5 120U avec un écran LCD de 15,6 pouces Full HD. Comme sur le Galaxy Book 3, Samsung ferait donc le choix étrange de ne pas proposer l’Oled sur cette machine, alors que le reste de la gamme le proposerait.

Galaxy Book 4 Galaxy Book 4 360 CPU Intel Core 5 120U Intel Core 5 120U Ecran 15,6" Full HD LCD 15,6" Full HD Amoled RAM 8 Go LPDDR4X 8 Go LPDDR5 Stockage 512 Go 256 Go Camera 720p 1080p Batterie 54 Wh 68 Wh Chargeur 45W 65W Dimensions 365 x 229 x 15,4 mm 355 x 228 x 13,7 mm Poids 1,57 kg 1,46 kg Connecteurs 2 x USB 3.2, 2 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x microSD, 1 x jack 3,5 mm 1 x USB 3.2, 2 x USB-C, 1 Thunderbolt 4, 1 x HDMI, 1 x microSD, 1 x jack 3,5 mm Sans-fil Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E

Comme on peut le voir, dans le détail, il y a beaucoup d’éléments où le Galaxy Book 4 aurait des caractéristiques moins intéressantes que son cousin. Des détails comme la vitesse de la mémoire vive, la taille du stockage, ou encore la vitesse du Wi-Fi et du Bluetooth.

Galaxy Book 4 Pro et Galaxy Book 4 Pro 360

Les deux PC portables de la gamme Pro sont beaucoup plus proches. Ils proposeraient un Intel Core 7 de dernière génération, ainsi que des écrans AMOLED au format 16:10.

Galaxy Book 4 Pro Galaxy Book 4 Pro 360 CPU Intel Core 7 155U Intel Core 7 155U Ecran 14 pouces 2880 x 1880 AMOLED 16 pouces 2880 x 1880 AMOLED RAM 16 Go LPDDR5X 16 Go LPDDR5X Stockage 512 Go 1 To Camera 2 Mpx 2 Mpx Batterie 68 Wh 76 Wh Chargeur 65W 65W Dimensions 312 x 223 x 11 mm 355 x 252 x 12,8 mm Poids 1,26 kg 1,66 kg Connecteurs 1 x USB 3.2, 2 x USB-C, 1 Thunderbolt 4, 1 x HDMI, 1 x microSD, 1 x jack 3,5 mm 1 x USB 3.2, 2 x USB-C, 1 Thunderbolt 4, 1 x HDMI, 1 x microSD, 1 x jack 3,5 mm Sans-fil Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E

La liste de Windows Report mentionne aussi une puce graphique Intel Arc, mais on ne sait pas à ce stade s’il s’agit d’une puce dédiée ou du nom de la puce graphique proposée avec le processeur central.

Samsung ne semble pas préparer une version Qualcomm Snapdragon Elite X de ses PC portables. Le fabricant fait pourtant bien partie des partenaires de Qualcomm.

Galaxy Book 4 Ultra

Tout en haut de la gamme, on devrait retrouver le Galaxy Book 4 Ultra. Il proposerait un CPU Intel Core 9 185H, un écran de 16 pouces AMOLED 2880 x 1800 pixels, 32 Go LPDDR5X et surtout d’une puce graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4070. Pour gérer tout cela, on trouverait une batterie de 76Wh avec un chargeur rapide de 140W en USB-C.

Attention aux caractéristiques des PC portables de Samsung. Sur le papier, ils peuvent parfois être davantage intéressants que la réalité. En ce sens, le Galaxy Book 3 Ultra nous avait plutôt déçus. Reste à voir si la marque aura réussi à corriger le tir avec cette nouvelle génération.