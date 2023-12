Samsung Display compte inonder le marché de moniteurs QD-OLED 4K et QHD / 360 Hz

Samsung a annoncé entamer la production en masse de deux nouvelles dalles QD-OLED vouées aux moniteurs PC. La première affiche une définition Ultra HD pour une diagonale de 31,5 pouces, contre 27 pouces en QHD pour la seconde... qui pourra toutefois monter à 360 Hz. Cette nouveauté devrait amener la technologie QD-OLED à se faire une place plus importante sur le marché.

Vous avez aimé la technologie QD-OLED sur l’Alienware AW3423DW, sur certains moniteurs de Samsung et sur le marché TV ? Vous serez alors satisfaits d’apprendre que Samsung Display a la ferme intention de poursuivre sur sa lancée en étoffant son offre en la matière. La filiale de Samsung Electronics consacrée au développement et à la production d’écrans, a annoncé entamer la production de masse de deux nouveaux modèles de dalles QD-OLED.

Le premier dispose d’une définition Ultra HD (3840 x 2160 pixels) pour une diagonale de 31,5 pouces ; tandis que le second se limite à une définition QHD en 27 pouces, mais pourra en contrepartie monter à un maximum de 360 Hz. Samsung explique d’ailleurs que cette seconde dalle, surtout vouée aux moniteurs gaming, est la première du marché à combiner la technologie QD-OLED à une telle fréquence de rafraîchissement. Cette dalle profitera par ailleurs d’un temps de réponse riquiqui, mesuré à 0,3 ms.

Pour rappel, la technologie QD-OLED concentre tous les avantages de l’Oled, comme ses couleurs vives et ses noirs profonds, tout en ajoutant un filtre réglant son principal défaut, à savoir son manque de luminosité.

De nouvelles dalles conçues pour équiper les moniteurs star de 2024

Pour mettre au point sa dalle QD-OLED Ultra HD de 31,5 pouces, Samsung explique avoir eu recours à une technologie « d’impression à jet d’encre ultra-précise à la couche électroluminescente à points quantiques (QD) ». Dans son communiqué, Samsung Display ajoute avoir « optimisé la buse du jet d’encre et le volume de pulvérisation » pour parvenir à porter la densité de pixels de cet écran à 140 PPI, soit autant qu’un téléviseur 8K de 65 pouces, lit-on.

Cela étant dit, et si cette densité de pixel est effectivement satisfaisante, la comparaison est un peu trompeuse puisqu’un moniteur PC est utilisé de bien plus près qu’un écran TV. Il requiert donc une densité de pixels plus importante pour assurer une bonne finesse d’affichage. C’est d’ailleurs ce que Samsung admet un peu plus loin dans son communiqué.

Pour le reste, la firme indique que ces deux nouvelles dalles QD-OLED équiperont une partie des moniteurs premium attendus en 2024 chez ses partenaires. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’avec ces deux nouvelles options, le marché des moniteurs QD-OLED devienne plus attractif et plus important l’an prochain. Nous aurons probablement l’occasion d’en prendre la mesure lors du CES, début janvier.

Pour Samsung Display, l’enjeu est quoi qu’il en soit de se tailler une belle part du gâteau : la livraison de dalles OLED au sens large a permis de doper la croissance sur le terrain des moniteurs PC premium. On apprend ainsi que 600 000 écrans PC OLED ont été livrés en 2023, soit quatre fois plus qu’en 2022.