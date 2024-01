Samsung Galaxy S24 : on pense connaitre les prix en France grâce à Darty

Darty a mis en ligne le règlement d'un jeu concours permettant de remporter ce qui semble être le futur Galaxy S24 de Samsung. De quoi découvrir le prix en France du téléphone.

Les fuites s’enchainent pour Samsung et sa future gamme Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Depuis quelques jours, on pense connaitre les prix en euros des smartphones, mais ce n’était pas encore assez précis. En effet, les prix entre la zone euro et les prix pratiqués en France peuvent légèrement différer au lancement de nouveaux appareils.

C’était sans compter Darty et la mise en ligne en avance du règlement d’un futur jeu concours un peu trop explicite.

Quel est ce mystérieux smartphone à 899 euros

Un internaute a mis la main sur le document PDF présentant le règlement du « jeu concours Galaxy AI Samsung » qui a lieu du mercredi 3 janvier au mardi 16 janvier 2024. On sait déjà grâce à d’autres fuites que le nom Galaxy AI va être beaucoup mis en avant par le constructeur pour cette nouvelle famille de smartphones.

Alors que permet de gagner ce jeu concours organisé par Darty ? Trois smartphones Samsung d’une valeur respective de 899 euros, 1169 euros et 1469 euros.

Le nom des smartphones en question n’est jamais donné de façon explicite, mais il est très simple de déduire qu’il s’agit des futur Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. Ils correspondent presque aux prix européens. Ici le Galaxy S24+ à 1169 euros serait donc vendu 20 euros de plus que dans le reste de l’Europe. Même chose pour le Galaxy S24 Ultra. De quoi augmenter encore le gap avec le modèle de base vendu sous la barre des 900 euros.

Si ces prix se vérifient lors de l’annonce, Samsung marquerait une légère baisse de prix face à la gamme Galaxy S23 de 2023. Cela permettra peut-être de justifier l’utilisation d’une puce Exynos en lieu et place du Snapdragon 8 Gen 3 auquel devrait avoir le droit les Américains.