Galaxy S24 Ultra : un poster aperçu au Brésil nous spoile une nouvelle fonction

Une affiche promotionnelle aperçue au Brésil dévoile avant l'heure une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S24 Ultra... vraisemblablement basée sur l'intelligence artificielle.

Attendus à l’occasion d’une conférence de presse prévue le 17 janvier prochain, les Galaxy S24 ne cessent de se dévoiler en avance au gré des fuites et autres rumeurs. Des informations que Samsung semble avoir de plus en plus de mal à contenir. Preuve en est avec l’apparition en ligne d’une photo prise sur un stand de Samsung au Brésil… où une image du Galaxy S24 Ultra est affichée en clair, comme si l’appareil avait déjà été lancé.

On y découvre une mention faisant clairement allusion à une fonctionnalité qui n’avait pas encore fait l’objet d’une fuite aussi franche : Galaxy AI. Cette fonction devrait, comme son nom l’indique, être articulée autour de l’intelligence artificielle générative.

De l’IA générative sur le S24 Ultra ?

Le Galaxy S24 Ultra apparaît du reste avec tous ses attributs : un stylet S-Pen, trois caméras arrières, deux capteurs lasers pour l’autofocus, et un châssis gris clair en titane. Sur la tranche supérieure de l’appareil, on aperçoit en outre ce qui semble être une paire de micros, tandis qu’un autre visuel, un peu plus complet, nous confirme la présence d’une caméra en façade, installée dans un petit orifice en haut d’écran.

Concernant l’IA, une mention de bas de page spécifie qu’une « connexion au compte Samsung peut être nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités de l’IA ». SamMobile avance pour sa part qu’avec OneUI 6.1 les Galaxy S24 pourront compter sur l’IA pour la traduction en direct de langues pendant des appels vocaux, mais aussi pour générer des fonds d’écran automatiquement, afficher de manière dynamique des effets météo pour le fond d’écran de verrouillage, résumer des notes dans Samsung Notes, ou encore retranscrire les propos d’un maximum de dix personnes à partir d’enregistrements vocaux.

On notera par ailleurs que la piste d’une intégration de l’IA aux futurs S24 avait déjà été évoquée dans nos colonnes il y a quelques semaines. On apprenait en effet fin novembre que Samsung avait déposé plusieurs noms de marques dont « Ai Phone » et « AI Smartphone ».