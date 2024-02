Vous allez bientôt pouvoir utiliser votre smartphone Samsung comme webcam, mais pas sur tous les PC

Utiliser son smartphone Samsung Galaxy en tant que webcam, c'est bientôt possible sur de nombreux modèles, mais seulement avec un PC Samsung Galaxy Book.

Alors que nos smartphones sont désormais des appareils photo franchement convaincants, les utiliser en tant que webcam peut améliorer grandement la qualité d’image, que ce soit pour les visioconférences ou même le streaming sur Twitch.

C’était l’une des annonces de Samsung lors du CES 2024 de Las Vegas : la possibilité d’utiliser son smartphone Galaxy en tant que webcam sans-fil avec son PC. Si la fonctionnalité existe déjà pour les téléphones Google Pixel, elle nécessite de brancher l’appareil à son ordinateur.

On en sait maintenant plus la fonctionnalité, qui devrait concerner le Samsung Galaxy S24 dans un premier temps, mais pas que.

Tous les smartphones Samsung avec One UI 6.0 concernés

Selon Android Police, qui se base sur une page du site coréen pour le PC Galaxy Book4 Pro, la fonctionnalité nécessitera de posséder un smartphone Samsung Galaxy compatible avec One UI en version 6.0, soit de très nombreux modèles.

Mais il faudra aussi posséder un PC Samsung Galaxy Book, lui aussi compatible avec One UI 6.0, mais aussi avec Windows 11 en version 24H1, une mise à jour qui devrait sortir d’ici la fin du mois de mars selon Samsung.

On ne connait pas encore les contours de cette fonctionnalité, qui devrait cependant proposer le cadrage automatique automatique ainsi que l’ajout de flou d’arrière-plan, tout en vous permettant d’utiliser le capteur que vous souhaitez (frontal ou dorsal).

Android Police rappelle aussi que l’implémentation de Microsoft, Phone Link, devrait permettre la stabilisation de l’image, l’ajout de filtres et effets à l’image ou encore le HDR. On devrait en savoir plus d’ici le mois prochain, Samsung devrait présenter officiellement la fonctionnalité d’ici là.