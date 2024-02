Les Samsung Galaxy A55 et A35 très bientôt en France avec une petite amélioration

Des pages support sur le site de Samsung France confirment à demi-mots la sortie très prochaine des Galaxy A55 et Galaxy A35 tout en dévoilant leurs indices de réparabilité.

En coulisses, Samsung prépare le terrain pour le lancement des Galaxy A55 et Galaxy A35 en France. Lancement qui paraît des plus imminent puisque la marque semble être en train de régler les derniers détails de la commercialisation. En effet, Galaxy Club a repéré deux pages de support sur le site français de la marque concernant des modèles SM-A556B/DS et SM-A356B/DS.

À titre de comparaison, sachez que le numéro de modèle du Galaxy A54 lancé en 2023 en France commence par « SM-A546B ». Tout porte donc à croire que ces deux références sur le site de Samsung France concernent les futurs Galaxy A55 et Galaxy A35, mais ce n’est pas tout.

Des Galaxy A55 et Galaxy A35 plus faciles à réparer

Il faut savoir que les smartphones vendus en France doivent, depuis 2021, afficher un indice de réparabilité. Il s’agit d’un score que les constructeurs doivent attribuer à leurs téléphones (entre autres produits électroniques) selon tout un tas de critères. L’idée est de promouvoir les solutions de réparation plutôt que d’inciter les consommateurs et consommatrices à acheter un appareil neuf afin de valoriser des comportements écoresponsables.

Or, ces pages de support technique des SM-A556B/DS et SM-A356B/DS révèlent justement les détails de notation des deux smartphones. Ainsi, le Galaxy A55 aurait un indice de réparabilité de 8,5/10 contre 8,4/10 pour le Galaxy A35.

Indice de réparabilité du SM-A556B/DS // Source : Samsung France Indice de réparabilité du SM-A356B/DS // Source : Samsung France

C’est un petit plus que leurs prédécesseurs : 8,4 pour le Galaxy A54 et 8,3 pour le Galaxy A34. Si Samsung en est à préparer ce genre de documents, on peut estimer que la sortie commerciale des deux smartphones en France approche à grands pas.

Rappelons que le Galaxy A55 s’est déjà montré au travers de quelques rendus tout comme on a déjà eu un aperçu du design du Galaxy A35.

Enfin, soulignons que la gamme Galaxy A est très importante pour Samsung, car c’est celle qui se vend le plus. En effet, si les Galaxy S et Galaxy Z permettent de mettre en avant le savoir-faire technologique du constructeur coréen, ces modèles plus abordables sont ceux qui restent à la portée de la grande majorité des personnes.