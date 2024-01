Le Samsung Galaxy A55 se montre un peu plus et il fait (très) envie

Une nouvelle fuite vient révéler en détails le Samsung Galaxy A55, prochain smartphone milieu de gamme de la marque, qui semble très intéressant. Peut-être même plus que le Samsung Galaxy S24 qui sera présenté le mois prochain.

Samung a officialisé la date de présentation du Galaxy S24 : ce sera le 17 janvier. Mais dans quelques mois, un autre smartphone Galaxy devrait faire son apparition : le Galaxy A55, un milieu de gamme au rapport qualité/prix qui pourrait être intéressant. Le média Android Headlines a révélé plusieurs informations à propos de l’appareil, en plus de visuels.

Un design assez classique façon Galaxy S23

Tout d’abord, les coloris : le modèle devrait être disponible en violet, noir et argent. Globalement, le design ne devrait pas trop changer par rapport au Galaxy A54 de l’année dernière, ni par rapport au Galaxy S23. Les coins sont arrondis, les capteurs photo sont dans des blocs indépendants, le cadre de l’écran est complètement plat. Du métal pour le châssis, mais il ne s’agirait pas d’aluminium : ce dernier aurait des dimensions de 161,1 x 77,3 x 8,2 mm. Les bordures semblent assez épaisses, notamment la bordure inférieure, ce qui donnerait un « effet menton » au Galaxy A55.

Le design attendu du Samsung Galaxy A55 // Source : Android Headlines

Néanmoins, Samsung semblerait vouloir faire une modification pour différencier ses appareils milieu de gamme de ses appareils haut de gamme. Les touches de volume et d’alimentation seraient ainsi légèrement surélevées : un élément qu’on trouve aussi dans les Galaxy A15 et Galaxy A25 lancés dernièrement.

Ce qu’on apprend sur le Samsung Galaxy A55

À l’intérieur, on trouverait un SoC Exynos 1480, fabriqué par Samsung, disposant de quatre cœurs cadencés à 2,75 GHz gravé en 4 nm. Il serait associé à un GPU Xclipe 530, développé par Samsung en collaboration avec AMD, profitant ainsi de sa technologie graphique Radeon, qu’on trouve aussi sur PC et dans certaines puces Exynos.

Une seule version du Samsung Galaxy A55 serait commercialisé, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il serait livré sous Android 14 avec One UI 6.1. Une précédente fuite indiquait que ce smartphone milieu de gamme serait équipé d’une dalle Oled Full HD+ de 6,5 pouces. Côté charge, il y aurait une puissance maximale de 25 W pour alimenter une batterie de 5000 mAh. Quant à la partie photo, le Galaxy A55 serait doté d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi que d’un macro de 5 Mpx.

Pour rappel, le Samsung Galaxy A54 avait été lancé en France en mars 2023 à près de 500 euros.