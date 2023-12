Ce nouveau smartphone Samsung pas cher a tout d’un futur best seller

Samsung a dévoilé son nouveau Galaxy A25, un smartphone de milieu de gamme qui ne lésine pas sur les caractéristiques, avec compatibilité 5G, écran Oled 120 Hz et stockage extensible par microSD.

On s’y attendait et Samsung Ă©tait bien au rendez-vous. Ce lundi, le constructeur corĂ©en a dĂ©voilĂ© officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy A25. Il s’agit d’une première pour un modèle Galaxy A20, une gamme qui Ă©tait jusqu’Ă prĂ©sent essentiellement proposĂ©e pour les marchĂ©s Ă©mergents, mais pas en France.

Dans le dĂ©tail, on a affaire ici Ă un smartphone dotĂ© d’un Ă©cran Amoled de 6,5 pouces de diagonale avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, des caractĂ©ristiques d’affichage plutĂ´t rares sur ce segment de prix.

Pour la photo, le smartphone profite d’un module principal grand-angle de 50 mĂ©gapixels avec une stabilisation optique (f/1,8), d’un module de 8 mĂ©gapixels associĂ© Ă un objectif ultra grand-angle (f/2,2) et d’un module de 2 mĂ©gapixels dĂ©diĂ© Ă la prise de vue en macro (f/2,4). En façade, c’est derrière une encoche en forme de goutte d’eau, et non pas de poinçon, que Samsung a nichĂ© son appareil photo selfie avec capteur de 13 mĂ©gapixels (f/2,2). Le smartphone est par ailleurs capable d’enregistrer des sĂ©quences vidĂ©os en 4K UHD jusqu’Ă 30 images par seconde et de proposer des ralentis en HD Ă 480 images par seconde, ou en Full HD Ă 240 images par seconde.

Un smartphone 5G dotĂ© d’un tiroir pour carte microSD

Le nouveau Samsung Galaxy A25 est par ailleurs compatible 5G et profite du Bluetooth 5.3. Il est Ă©quipĂ© de deux emplacements pour carte SIM, mais permet Ă©galement d’Ă©tendre le stockage par une carte microSD, jusqu’Ă 1 To. Par dĂ©faut, on aura droit Ă 128 ou 256 Go de stockage, et Ă 6 ou 8 Go de mĂ©moire vive. Pour le processeur embarquĂ©, Samsung se contente d’indiquer qu’il s’agit d’une puce Ă huit cĹ“urs cadencĂ©s Ă 2,4 ou 2 GHz. Il s’agit nĂ©anmoins d’une puce Exynos 1280 milieu de gamme.

Concernant l’autonomie, il faudra compter sur un accumulateur de 5000 mAh permettant, d’après Samsung, jusqu’Ă 19 heures d’autonomie en usage Internet en 4G.

Le Samsung Galaxy A25 est d’ores et dĂ©jĂ disponible en trois coloris : bleu nuit, bleu ou vert citron. Le smartphone est proposĂ© en France au prix de 319 euros pour la version 6/128 Go et 379 euros pour la version 8/256 Go.