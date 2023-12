On sait quasiment tout de ce futur smartphone Samsung pas cher

Samsung préparerait un nouveau Galaxy A25 dont les principales informations ont déjà été dévoilées grâce à une fuite venant de Samsung Italie.

DĂ©cidĂ©ment, Samsung semble avoir bien du mal Ă garder secrètes ses informations concernant ses futurs smartphones. Après les Galaxy A15, Galaxy A35 et Galaxy A55, c’est au tour d’un autre smartphone d’entrĂ©e de gamme du constructeur corĂ©en de faire l’objet d’une fuite massive : le Samsung Galaxy A25.

Comme le rapporte Sam Mobile, le site spĂ©cialisĂ© Sam Insider semble avoir mis la main sur de nombreux Ă©lĂ©ments marketing en provenance de Samsung Italie. L’occasion de dĂ©couvrir non seulement des visuels du Galaxy A25, mais Ă©galement certaines fonctionnalitĂ©s du smartphone ainsi que des caractĂ©ristiques attendues.

Sans surprise, le Galaxy A25 devrait reprendre le mĂŞme design que l’ensemble des smartphones Samsung, avec un dos plat sur lequel trois modules photo seraient positionnĂ©s Ă la verticale, en haut Ă gauche. Il faut dire que, depuis quelques annĂ©es, Samsung dĂ©cline le mĂŞme design sur l’ensemble de ses tĂ©lĂ©phones, qu’il s’agisse des modèles haut de gamme Galaxy S ou des versions entrĂ©e ou milieu de gamme Galaxy A. Cependant, le Galaxy A25 se distinguerait par l’intĂ©gration d’un capteur photo selfie de 13 mĂ©gapixels en façade non pas dans un poinçon, mais dans une encoche en forme de goutte d’eau, en haut de l’Ă©cran.

Un écran Oled et une charge « rapide » de 25 W

Le smartphone profiterait nĂ©anmoins d’un Ă©cran Oled de bonne facture, un point gĂ©nĂ©ralement plutĂ´t rare sur le segment de l’entrĂ©e de gamme, avec une diagonale de 6,5 pouces. Il serait par ailleurs compatible 5G avec une puce 8 cĹ“urs gravĂ©e en 5 nm accompagnĂ©e de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Par ailleurs, fait suffisamment rare pour ĂŞtre soulignĂ© en 2023, le Galaxy A25 devrait ĂŞtre dotĂ© d’un tiroir pour carte microSD jusqu’Ă 1 To. Pour la batterie, il faudrait compter sur un accumulateur de 5000 mAh avec une charge qualifiĂ©e de « ultra rapide » par Samsung grâce Ă un chargeur 25 W. Ce qui n’a strictement rien d’ultra rapide, en somme.

SAMINSIDER – 5

Enfin, la photo ne serait pas en reste, outre le capteur selfie de 13 mégapixels, le Samsung Galaxy A25 devrait embarquer un module principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy A25, le smartphone n’ayant pas encore Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© officiellement. On ignore par ailleurs Ă quel prix le tĂ©lĂ©phone sera vendu, mais on peut rappeler que la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration n’Ă©tait pas disponible en Europe au lancement. Un choix qui pourrait changer avec le Galaxy A25, puisque la fuite semble venir de la branche italienne du constructeur.