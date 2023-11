Le prochain Samsung Galaxy (très) abordable se montre un peu plus

Samsung se préparerait à sortir un nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Galaxy A15. Une fuite vient révéler de nouveaux détails et visuels à propos de ce smartphone qui pourrait arriver chez nous.

Samsung, ce n’est pas que le Galaxy S23 Ultra et ses autres smartphones haut de gamme : la marque propose aussi des modèles d’entrée de gamme. L’année dernière, c’étaient les Galaxy A14 4G et Galaxy A14 5G. Son successeur se montre de plus en plus : on en connaît presque tous les détails.

De nouveaux visuels sur ce smartphone Galaxy

C’est le site Newsonly qui a publié des rendus de ce qui serait le Samsung Galaxy A15. Et ce qu’on remarque, c’est qu’il ressemblerait presque à un Galaxy S23, mais moins que le Galaxy A14. Les bordures seraient en fait totalement plates, mais le châssis conserverait la même forme.

Néanmoins, les boutons seraient légèrement arrondis, ce qui en ferait un point commun avec l’Apple Watch Ultra. Il y aurait toujours l’encoche en forme de « U » : un design qui commence à dater, ce pourrait être l’un des derniers modèles à ne pas avoir de capteur en poinçon.

Selon le site, ce smartphone devrait être commercialisé « prochainement ». Il serait vendu à partir de 12 400 roupies indiennes environ, soit 136 euros HT selon le cours actuel. On peut imaginer un prix conseillé à au moins 219 euros chez nous : c’est le prix actuel du Samsung Galaxy A14 en version 4G. Il serait disponible en trois coloris : jaune, bleu et noir.

Ce qu’on sait du Samsung Galaxy A15

Ce smartphone serait équipé d’un écran Full HD+ (1920 par 1080 pixels) avec une diagonale de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas de changement par rapport à la version précédente donc. Ce qui pourrait bouger en revanche, c’est la technologie : une précédente rumeur indiquait qu’il pourrait s’agir d’un écran Oled. Celle de Newsonly n’indique rien.

Côté performances, l’appareil embarquerait un SoC de huit cœurs, le MediaTek 6100+, épaulé par un GPU Mali G57. Cette puce prend en charge la 5G, ce qui pourrait dire qu’il n’y aurait pas de version 4G. Pour le stockage, 128 Go d’espace seraient disponibles, pouvant être étendus à 1 To supplémentaire via une carte microSD.

Bien que One UI 6 est en déploiement avec l’arrivée d’Android 14, le Samsung Galaxy A15 n’y aurait malheureusement pas le droit immédiatement. En effet, il serait lancé sous Android 13. Quant à la partie photo, cet A15 embarquerait un capteur photo principal de 50 Mpx (avec un zoom numérique x10 maximum), un capteur de 5 Mpx qui pourrait être un ultra-grand-angle, un capteur de profondeur de 2 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 13 Mpx. Pour alimenter le tout, ce serait une batterie de 5000 mAh qui se trouverait à l’intérieur de l’appareil. La puissance de charge maximale serait de 25 W.