Ce smartphone Samsung pas cher et l’Apple Watch Ultra ont un point commun

Le Samsung Galaxy A15 a beau être un smartphone d'entrée de gamme, il possèderait un élément de design commun avec l'Apple Watch Ultra. Au-delà de ça, Samsung semble bien décidé à continuer de faire en sorte que tous ses smartphones se ressemblent.

Samsung s’est visiblement lancé dans une stratégie étrange qui consiste à se débrouiller pour que plus personne ne puisse distinguer leurs smartphones les uns des autres. Le design du Galaxy A15, révélé par OnLeaks qui publie chez The Tech Outlook, s’inscrit complètement dans cet état de fait.

Du Galaxy A34, en passant par le Galaxy A54, jusqu’aux Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, tous adoptent la même philosophie de design : trois capteurs empilés les uns sur les autres, des tranches plates, un écran non incurvé.

Samsung persiste et signe

S’agissait-il d’un délire passager de la génération AX4 et S23 ? Apparemment non, puisque le design du Galaxy A15 pousserait le concept encore plus loin. Les deux Galaxy A14 conservaient une particularité, puisqu’ils possédaient des tranches arrondies. Or, d’après les visuels partagés par OnLeaks, le Galaxy A15 passerait aux tranches plates. Il faut admettre qu’à première vue, cela lui donne un style plus moderne et épuré.

Galaxy A15 rendu non officiel // Source : OnLeaks/TheTechOutlook Galaxy A15 rendu non officiel // Source : OnLeaks/TheTechOutlook Galaxy A15 rendu non officiel // Source : OnLeaks/TheTechOutlook

Si l’on y regarde plus près, elles ne seraient pas tout à fait plates non plus, puisque étonnement, Samsung aurait intégré une légère bosse au niveau des boutons. Le genre de bosse que l’on voit habituellement sur des montres connectées, comme sur l’Apple Watch Ultra exemple. Le bouton de verrouillage a tout l’air d’intégrer le capteur d’empreinte, ce qui serait classique pour la gamme de prix que vise le Galaxy A15.

Smartphone entré de gamme oblige, nous retrouvons les classiques : jack 3,5 mm, encoche en forme de U (ce qui change de l’Infinity V du A14), écran LCD de 6,4 pouces. On ignore encore si Samsung décidera une nouvelle fois de proposer un modèle 4G en plus du 5G. Le reste de la fiche technique reste lui aussi dans l’ombre pour le moment.