Il est déjà question du Samsung Galaxy A25

Quelques semaines après l'annonce du Galaxy A24 de Samsung, il est déjà question du Galaxy A25.

Quelques semaines après le lancement du Galaxy A24, le fabricant sud-coréen Samsung prépare le terrain pour son successeur.

OnLeaks, une source très fiable, vient de divulguer les premières images du futur smartphone : le Galaxy A25.

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA25 5G! (360° video + sharp 5K renders + dimensions) On behalf of @GizNext 👉🏻 https://t.co/pHpRw4sKd5 pic.twitter.com/qObo9FlngA — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 28, 2023

Design simple mais efficace

Le Samsung Galaxy A25 semble suivre une formule similaire à celle de son prédécesseur avec un design simple mais efficace. La caméra selfie est logée dans une encoche en forme de goutte d’eau, ce qui permet un écran presque sans bords, avec tout de même un menton légèrement plus large en dessous. La présence d’un tel menton laisse présager l’utilisation d’un écran LCD plutôt que d’un écran AMOLED, qui peut se plier plus près du bord de l’appareil, cependant cela reste à confirmer.

L’écran devrait avoir une diagonale de 6,44 pouces, ce qui est une taille standard pour les smartphones de milieu de gamme à l’heure actuelle. En termes de connectivité, l’appareil serait équipé d’un port USB-C pour le chargement et le transfert de données, et d’une prise casque 3,5 mm, une caractéristique de plus en plus rare dans les smartphones.

Concernant les commandes de l’appareil, les boutons de volume et le bouton de verrouillage sont visibles sur le côté droit de l’appareil. Une caractéristique notable est l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales dans le bouton de verrouillage.

Au dos du Galaxy A25, nous observons un module de trois caméras. En extrapolant à partir des configurations de caméras courantes, on peut supposer que ce module comprend une caméra principale, une caméra ultra grand-angle pour des prises de vue plus larges, et une caméra dédiée à la mesure de profondeur pour aider à créer un effet de flou d’arrière-plan ou « bokeh » dans les portraits. Un petit capteur est également visible, qui pourrait être un capteur de luminosité ou de couleur pour aider à améliorer la qualité des photos.

Il convient de noter que toutes ces caractéristiques sont basées sur des observations des images leakées et ne sont pas officiellement confirmées par Samsung. Le Galaxy A25 pourrait toujours surprendre avec des caractéristiques ou des fonctionnalités inattendues.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy A25 semble être une évolution logique du A24, avec des améliorations potentielles dans le domaine de la photographie.

Maintenant, tout ce qui reste est d’attendre la confirmation officielle de Samsung et de voir ce que le Galaxy A25 apportera vraiment sur la table.

